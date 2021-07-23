721白衣人｜判刑後有人罵狗官、促查法官　大律師：辱罵涉藐視

721白衣人元朗站襲擊事件事發剛兩年，法庭昨日（22日）判7名罪成的被告入獄3年6個月至7年，有支持者對刑期感不滿，聞訊後即大罵「狗官」。而Facebook專頁「華記正能量」版主楊官華，昨於記者會中亦公開促以國安法調查法官，又要求廉政公署介入查法官有否收錢。



有大律師認為，任何人以「狗官」等字眼辱罵法官，明顯屬藐視，事件將視乎法庭會否追究。



▼白衣人襲擊事件的經過。(詳看下圖)▼

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昨日元朗7.21白衣人暴動案裁決一出，有旁聽人士聞判後即感不滿，在步出法庭後大罵說：「連狗都不如」、「我出去打佢」，亦有手持國旗的旁聽人士情緒激動，破口大罵，險些在庭內絆倒，更有人大罵「狗法官」、「遲早有報應」。

▼有旁聽人士離開法院後大罵，場面一度混亂。(詳看下圖)▼



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Facebook專頁「華記正能量」版主楊官華，昨日亦偕案中第五被告，燒烤場東主鄧懷琛親友召開記者會。楊在記者會上，曾批評法庭裁決不公，公開促以國安法調查，並要求廉政公署介入，調查涉事法官有否收錢。在記者會上，楊曾稱「法官是釘官、黃官，希望國安法同廉政公署，查吓呢個法官有冇收錢，因為佢真係判得太唔公平，我哋有理由相信法官可能受到壓力，或者一啲利益，而裁決不公。」

查錫我︰「狗官」一說明顯是藐視 應尊重判決、法治

廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，「狗官」明顯是藐視，至於促廉政公署介入調查不犯法，但他批評做法極不恰當，應尊重判決、法治，「你覺得重，有人覺得輕」，認為如有人感到不滿，可在現行機制下上訴。

資深大律師、行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

湯家驊︰「狗官」等字眼辱罵法官 或已干犯藐視法庭

資深大律師、行政會議成員湯家驊亦表示，以「狗官」等字眼辱罵法官，有機會已干犯藐視法庭，視乎法庭會否追究，要求警方執法。他強調，如果屬理性討論，提出觀點不會構成藐視，關鍵在於是否涉及辱罵、抹黑，打擊社會對司法機構的信心。對於有聲音促查法官有否收錢，湯認為不構成藐視，但若單單指控法官收錢，則「說法踩線」。

▼元朗721白衣人暴動案 七名被告的角色及判刑。(詳看下圖)▼

