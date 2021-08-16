運輸署5個停車場泊車季票將抽籤形式發售　2個停車場月票先到先得

運輸署今日（16日）表示，為減少公眾人士聚集購買泊車票而造成疾病傳播風險，並讓泊車位公平地分配予公眾人士，其轄下七個政府公眾停車場本月將最後一次實施特別措施發售九月泊車月票，往後會以抽籤形式發售其中五個需求殷切的停車場，即天后、筲箕灣、香港仔、葵芳及荃灣停車場的泊車季票，其餘兩個停車場，即天星及大會堂停車場，則會以先到先得形式發售泊車月票。



運輸署轄下七個政府公眾停車場本月將最後一次實施特別措施發售九月泊車月票，往後會以抽籤形式發售其中五個需求殷切的停車場的泊車季票，其餘兩個停車場會以先到先得形式發售泊車月票。（資料圖片）

天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場八月私家車／客貨車、電單車或的士泊車月票的持有人，可優先購買九月相同車輛類別的月票。

合資格月票持有人必須於8月22日晚上九時前，在有關停車場的繳費處完成購買九月月票手續。如有關人士未有在指定時間前購買月票，將被視作自動放棄。餘下未售的私家車／客貨車九月月票，將於8月23日早上七時半分在有關停車場繳費處以先到先得形式發售予公眾人士，餘下未售的電單車及的士九月月票則於8月24日。

天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場八月私家車／客貨車、電單車或的士泊車月票的持有人，可優先購買九月相同車輛類別的月票。（資料圖片 / 李澤彤攝）

抽籤分配及銷售5停車場泊車季票

運輸署將透過抽籤形式分配及銷售天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場的泊車季票（即有效期為三個月）。申請十月至十二月泊車季票的人士，可於8月23日至9月7日，在上述停車場的繳費處索取及提交申請表格，或於8月23日至9月5日透過網頁以電子方式提交申請。如果泊車季票的申請人數超過泊車票配額，運輸署會透過抽籤分配泊車季票。停車場營辦商將於停車場內張貼告示，公布抽籤的具體安排。

至於泊車位需求較低的天星停車場及大會堂停車場，會以先到先得形式發售泊車月票，私家車／客貨車十月月票將於9月23日早上七時半開始發售，而電單車十月月票則於9月24日早上七時半開始發售。大會堂停車場的士十月月票將於9月24日早上七時半開始發售。