大涌橋路車禍｜道路及燈號設計被指有問題　運輸署︰將推改善措施

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-18 15:12

沙田大涌橋路接連發生嚴重交通意外，道路安全問題引發公眾關注。立法會交通事務委員會今早開會期間，有議員對意外表示關注，質疑該處多次發生意外，或涉道路或交通燈號設計有問題。 運輸署署長羅淑佩強調，當局一直關注大涌橋路問題，希望盡快推出短中長期的不同改善措施。

羅淑佩指，當局會盡快推出大涌橋路的短中長期改善措施。（立法會直播截圖）

立法會交通事務委員會今早討論，提升公共小巴乘客配套設施等議程。民建聯立法會議員陳克勤質疑，近日發生嚴重意外的大涌橋路，已多次發生嚴重事故，「如果大涌橋路一宗意外，你可以說司機不小心，但如果是接二連三，可能就是你們道路、燈號設計上有問題。」

運輸署署長羅淑佩回應指，當局一直關注大涌橋路的問題，未來會更加著力，希望盡快有短中長期的不同改善措施。至於涉事路口的交通燈採用「孭仔燈」設計，亦一直被質疑有問題，羅指，當局知道公眾關注「孭仔燈」問題，會研究改善，其他研究方向亦包括改善行車線劃分等。

▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼

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運輸及房屋局副秘書長黃珮玟亦指，預料第三季完成有關小巴安裝安全帶的研究，完成撰寫報告後，會提出不同技術，再討論哪款最有效。

實政圓桌田北辰表示，當局過去近5年一直研究安裝會發出聲響的安全帶，如果乘客無佩戴，會發出提示聲，但至今未有成果。他要求當局，加快研究在小巴安裝安全帶感應器，又呼籲當局津貼業界安裝。

（香港01製圖）

另外，委員會亦討論城巴 (機場及北大嶼山巴士網絡專營權)、新巴及龍運的3個專營權續期事宜，相關專營權將於2023年屆滿。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，3間巴士公司都有意申請延續專營權，政府會與公司商討續約，如果順利，將批出為期10年的新專營權。但他強調，巴士業面對其他公共交通服務競爭，及營運成本上升，營運環境在可見將來仍然相當艱巨。

運輸署署長羅淑佩表示，當局日後開發新巴士路線時，會注意引入健康競爭，令巴士服務有良好發展。當局亦正與新巴城巴研究如何節流，包括容許不同專營者共享資源，並著力重組巴士路線。