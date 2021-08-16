剖白張國榮與消委會之緣　黃鳳嫺自爆偶遇一刻人呆了：實在太靚仔

消委會今早（16日）發表最新一期《選擇月刊》前，總幹事黃鳳嫺先在商業電台節目《有誰共鳴》分享故事及喜愛的歌曲。她在大氣電波中特別提到，小時候曾於淺水灣偶遇已故歌手張國榮，視對方為童年至今印象最深刻的明星，「我望住佢直情係呆咗，因為實在太靚仔。」她亦指，張國榮生前與消委會有密切緣份，除了是為消委會首任總幹事張綠萍的弟弟，亦是《選擇月刊》首名封面藝人。

港隊最近於東京奧運取得歷屆最好成績，黃鳳嫺亦趁機透露，於任期內僅一次出現於封面拍攝現場，正是《選擇月刊》第500期封面、今屆奧運場地單車女子爭先賽銅牌得主李慧詩，「我見到佢有個好粗嘅腳瓜囊，即刻心諗練咗幾耐先有咁實嘅肌肉。」她在節目中送上已故歌手陳百強的《喝采》，為香港運動員打氣，也借歌感謝消委會所有同事。



張國榮為首名替《選擇月刊》拍攝封面的藝人。（選擇月刊FB）

張國榮與消委會有緣 為《選擇月刊》首名封面藝人

黃鳳嫺在節目中表示，近期城中熱話包括男子跳唱組合Mirror及奧運。她分享小時候首次偶遇明星的經歷，指當時周日逢周日與家人到淺水灣游泳。「想像下我嗰陣紥住孖辮，著住泳衣仔、背心裙、一對涼鞋仔攬住自己水泡。去到淺水灣酒店門口跳落車之後，前面有架的士有一個人落車，我望住佢直情係呆咗，因為呢個人實在太靚仔，靚仔到諗點解世界上有個哥哥咁靚仔。」

淺水灣偶遇 看電視才知是張國榮

後來黃鳳嫺於電視中，才得知該名男子為張國榮，「所以可以講話我呢首世第一次見到明星，亦令我覺得如果要追一個星係邊個呢？就係張國榮喇。」她亦指，張國榮與消委會有密切的緣份，為消委會首任總幹事張綠萍的弟弟；亦是消委會《選擇月刊》首名封面藝人，刊登於1985年12月15日第110期。從此以後，消委會邀請不同藝人登上《選擇月刊》的封面。

+ 1

任內僅一次出現封面拍攝現場 與李慧詩聊天

談到港隊最近於奧運會一金兩銀三銅的好成績，黃鳳嫺指運動員背後的付出艱辛，並分享另一件故事。她透露，於任期內僅一次出現於封面拍攝現場，為《選擇月刊》第500期封面的單車運動員李慧詩。她指，對運動員深感佩服，因他們需365日每天不斷練習，突破身體界限。「我見到李慧詩都好佩服佢，個原因係咩？因為我見到佢有個好粗嘅腳瓜囊，即刻我心諗練咗幾耐先有咁實嘅肌肉。嗰陣我問佢平時有咩興趣呀？佢話頂晒龍扮下靚啦。」

消委會須過五關斬六將 向市民提供正確資訊

黃鳳嫺亦藉著機會於大氣電波送上陳百強的《喝采》，除了為香港運動員打氣外，亦感謝消委會所有同事。她解釋，消委會的同事需面對各行各業不同難題，亦需反應迅速了解市場變化，如疫情期間做好產品測試，以提供足夠資訊給消費者；或走訪多間店舖「問完又問」，為確保消費券的優惠無誤，「真係困難重重，要過五關斬六將。」

消委會總幹事黃鳳嫺藉著機會於大氣電波送上陳百強的《喝采》，除了為香港運動員打氣外，亦感謝消委會所有同事。（資料圖片／李澤彤攝）

黃鳳嫺籲公眾捐款至防止虐待兒童會

由8月16日早上6時起至8月17日早上6時，只要傳送一個SMS到50881903 ，防止虐待兒童會將收到5元捐款。防止虐待兒童會的使命，為促進兒童全面成長及發展，推廣關懷及無暴力的環境，認為兒童的生存、保護及發展理應獲得優先權，對不同種族，信仰及膚色的兒童，均予以平等看待。