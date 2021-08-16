消委會｜言語治療收費差異大　評估可高至4千元　籲留意專業資歷

學童出現溝通障礙，不少家長會選擇以言語治療作介入方案。消委會近月對比坊間機構收費及服務，發現各機構收費差異甚大，每節治療費用由數百元到數千元不等，最貴更可索價至4000元，具體治療內容亦有分別。

研究又發現，言語治療師的專業資歷亦欠缺透明度，消委會指，衞生署在2018年將言語治療師列入「認可醫療專業註冊先導計畫」，並授權香港言語治療師公會為認可醫療專業團體，負責管理治療師名冊，但目前仍屬自願登記性質，規管有限。消委會提醒，消費者光顧前應查詢清楚言語治療師的相關資歷，及小心比較治療方案與收費，以便作出精明選擇。



坊間言語治療服務收費及詳情：



言語治療服務供不應求，公營機構輪候時間長，不少市民會選擇尋求私營服務。醫管局指，於2020/21年度，醫院管理局言語治療住院及日間住院病人就診人次約為27萬，至於門診就診人次則約為5萬3千。(資料圖片)

消委會在今年4月至5月，以問卷形式向54間提供言語治療服務的機構，了解兒童語言障礙及中風長者吞嚥障礙所需治療內容細節。25間機構於截稿前回覆，全部受訪機構均有提供兒童語言治療 ，但僅得約半數提供中風後長者吞嚥障礙治療。

調查發現，各機構評估收費相差甚大，介乎780元至4000元不等。治療費方面，兒童語言障礙個案介乎590元至3500元，中風長者吞嚥障礙個案則由700元至3500元不等。

每次會面時間亦不盡相同，首次評估由30分鐘至2小時不等，其後每次治療則由30至90分鐘，視乎評估項目、評估方式或兒童年齡而定。「童話言語治療室」亦表明，須視乎兒童合作性及家長是否多提問而定，機構特別提到，如評估過程超時，則按比例增加收費。

各機構的言語治療服務不盡相同，當中包括訓練語言理解及表達，或口部肌肉定位治療等。(資料圖片)

11間機構另設套餐服務，收費一般會較逐次計相宜，但涉及全數預繳風險，如預繳後未有使用服務，「載欣社區健康顧問有限公司」及「香港言聽中心有限公司」，提供按比例退回收費；「香港中文大學醫學院耳鼻咽喉 - 頭頸外科學系言語治療科」、「 養和醫療 」、「 香港社區言語治療中心」及唯聽香港聽覺及言語中心，則不設退款。

首次評估服務內容各異，大部分機構毋須醫生轉介，值得注意的是，部分機構的言語治療師沒有海外註冊資格，回覆的25間機構中，全部均表示機構內並非所有言語治療師都具備相關的海外註冊資格。當中17間更沒有海外註冊資格的言語治療師。消委會提醒，消費者需留意治療師是否具備相關資格，如有懷疑，可查閱該機構的網站或向機構核實。

消委會補充指，本港現時沒有法定言語治療師的註冊制度，衞生署在2018年宣布將言語治療師列入「認可醫療專業註冊先導計劃」，並授權香港言語治療師公會為認可醫療專業團體，負責管理言語治療師名冊。消費者在選擇言語治療服務時，可留意提供服務的言語治療師是否屬「衞生署認可言語治療師名冊會員」，亦即香港言語治療師公會會員，目前共有409人符合資格。

醫管局則回覆稱，於2020/21年度，醫院管理局言語治療住院及日間住院病人就診人次約為27萬，至於門診就診人次則約為5萬3千。由公立醫院/門診醫生轉介言語治療的病人會按公眾收費繳付費用，即首次診症135元，其後每次診症80元。