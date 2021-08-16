消委會｜迪士尼提子乾糖量多標示19倍　4款果乾至少含十種除害劑

不少人視水果乾為健康零食，不過食得太多隨時攝糖過多。消委會測試市面上6類共31款預先包裝水果乾，發現全部樣本屬「高糖」食物，其中迪士尼Disney的提子乾檢出糖分高於包裝上標示的糖分含量逾19倍，連同Biomen的杏脯、綠日堂Green Sun Garden的芒果乾及鯉魚門紹香園的士多啤梨乾，實際糖含量與標示值相差超出香港《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍上限，已交予食物安全中心跟進。



此外，14款樣本檢出3種或以上的除害劑，Kirkland Signature的藍莓乾、馬莎Marks & Spencer的提子乾、瑪莉安妮Mariani的提子乾，以及妹嘜Sun-maid的提子乾更檢出多達10種或以上的除害劑，消委會呼籲業界應盡量以物理防治措施管理蟲害及病害。



▼6類預先包裝水果乾樣本均屬「高糖」食物▼



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消委會是次測試市面上出售的杏脯、藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、提子乾及士多啤梨乾，發現提子乾的平均糖分含量為6類水果乾中最高，每100克平均含量為57.4克，其中迪士尼Disney檢出的糖分高於包裝上標示的糖分含量逾19倍。

杏脯樣本的平均糖分含量為6類水果乾中最低，每100克的平均含量為35.8克。其中Biomen檢出的糖分含量比其營養標籤上的標示值高327.8%。

測試的5款藍莓乾和4款小紅莓乾均有標示添加糖分。由於藍莓和小紅莓味道較酸，故該2類水果乾一般會添加糖分以中和其酸味。藍莓乾和小紅莓乾的每100克糖分含量分別介乎45.0克至54.2克及49.4克至57.4克。

在芒果乾方面，綠日堂Green Sun Garden每100克含有62克糖，是4款芒果乾樣本中最高，較其營養標籤上所標示的糖分含量（每100克含10克糖）高520%。至於士多啤梨乾，鯉魚門紹香園的士多啤梨乾檢出的糖分含量高於包裝上標示的糖分含量約162.8%。上述4款實際糖分含量與標示值相差超出《技術指引》的120%規管容忍限的水果乾樣本，已交予食安中心跟進。

▼4款樣本實際糖分含量與標示值相差超出《技術指引》要求▼



兩款糖含量低於標示

是次研究亦發現部分樣本所檢出的糖分含量遠低於其標示的含量，差距較大的樣本為点点綠Green dot dot的士多啤梨乾和Sunny Fruit的杏脯，實際糖分含量比標示值分別低68.4%及60.2%。

消委會呼籲業界不單要提供合乎規例的標籤，亦應盡力確保標籤的內容準確；又建議業界在營養標籤中列出添加糖分的含量，使消費者能選擇較為健康的產品，亦鼓勵業界生產或進口游離糖含量較少的產品。

行36分鐘才消耗1份水果乾糖分能量

是次研究以過半數有標示食用分量的樣本所使用的食用分量（即40 克），作為該樣本的每食用分量。以每食用分量計算，食用1份鯉魚門紹香園的士多啤梨乾所攝入的糖分最高，為31.5克。以每1克糖提供4千卡能量計算，40克樣本的糖分含量提供126千卡能量。假設一個體重60公斤的成年人，以每小時3公里的速度步行每1公里可消耗約70千卡（約20分鐘），該成年人需要步行1.8公里（約36分鐘）以消耗1份水果乾的糖分所提供的能量。

（消委會圖片）

4款含10種或以上除害劑

測試結果發現，21款樣本檢出除害劑，當中近7成樣本檢出多於1種除害劑，4款甚至檢出多達10種或以上的除害劑，包括Kirkland Signature的藍莓乾、馬莎Marks & Spencer的提子乾、瑪莉安妮Mariani的提子乾，以及妹嘜Sun-maid的提子乾。雖然全部樣本檢出的除害劑殘餘量均沒有超出相關上限，但混合使用除害劑有機會因為加乘效果產生「雞尾酒效應」，帶來健康風險。

消委會期望，業界採用有良好農業規範的原材料供應商，先採取物理防治措施管理蟲害及病害，減少使用除害劑等化學防治，保障消費者的食物安全和對生態的影響。

水果乾不能完全取代新鮮水果

水果乾能取代新鮮水果？傳統方法主要利用日曬或自然風乾製作，又或以熱力烘乾，以去除水果內的大部分水分。脫水過程中，水果中的部分營養素和抗氧化物或會流失。冷凍乾燥法（簡稱凍乾）亦是近年來流行的水果乾製作方法。水果先經過急凍，再在低壓和真空環境下把水果中結冰的水分昇華成氣態。與傳統方法相比，此方法可減少營養素的流失，惟成本較傳統方法高，故產品售價普遍較高。

消委會解釋，由於水果乾的製造過程中，維他命等營養素或多或少會流失，故不能完全取代新鮮水果，而且水果乾經脫水後果糖會濃縮，糖分含量比例較高，不宜過量進食。該會建議，盡量選擇小包的產品，或把一大包水果乾分拆成小包，以控制食用分量，避免一次吃過量的水果乾。