炎炎夏日，雪櫃成為每個家庭不可缺少的電器。不過，香港居住環境狹小，消費者在添置雪櫃時，需考慮產品的能源效益和冷涷表現，亦要顧及擺放空間。消委會最新測試市面上17款無霜和有霜的直冷式中小型雪櫃，發現冷卻食物的時間可相差逾1倍，表現參差。而其中一款中國製的雪櫃，在各方面項目的評分最低，綜合耗電量高達86.1%，估計全年電費須付414元至471元。下文將揭曉哪一款雪櫃跑櫃「跑輸大市」。



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消委會是次測試的17款型號，包括單門、雙門及三門雪櫃，聲稱總淨儲存容量分別為122升至252升（中型），及45升至122升（較小型）。當中11款為無霜雪櫃，和6款直冷式雪櫃，售價由1,398元至6,280元；測試項目包括能源測試、冷凍和冷卻能力及儲存溫度等。

消委會指，直冷式雪櫃即是有霜雪櫃，一般較省電、慳位，由於蒸發器（冷管）設於雪櫃內，故濕氣會不斷於冷管上凝結，用戶須定期自行溶雪。而無霜雪櫃則以冷風吹進冷凍室或冷藏室製冷，以除霜發熱器定時溶化於蒸發器上的霜雪。

雪櫃冷藏室冷卻表現參差

顧名思義，雪櫃的冷凍及保持低溫能力至為重要。消委會是次測試中的12款樣本，設有冷凍室，大部分樣本的冷凍表現不俗。11款雪櫃樣本，可於26小時內，將測試物品從室溫冷凍至-18°C，其中3款更可於14小時內完成，分別為分別為伊箂克斯、金章、新朗雪櫃。僅得1款雙門無霜雪櫃樣本不達標。

但雪櫃冷藏室的冷卻表現參差。測試模擬食品於冷藏室內由室溫25°C，降至10°C所需時間。結果發現，各樣本量得的冷卻時間由2.9小時至6.7小時，相差達1.3倍。

三菱電機雪櫃保溫能力長達12.5小時

測試又模擬停電時雪櫃冷凍室的保溫能力，檢視各樣本在停止供電下，可以維持於-9°C或以下的時間。綜觀12款設有冷凍室的雪櫃樣本的保持溫度時間，由約3小時至12.5小時，相差逾3倍。只有3款雪櫃樣本的冷凍室，可以維持10小時或以上，其中三菱電機雪櫃更可長達約12.5小時，保持低溫能力較佳。

直冷式雪櫃較慳電 電費較無霜雪低逾七成

消委會亦指，雪櫃每天24小時運作，小數怕長計，能源效能表現是選購雪櫃時的重要考慮元素之一。根據各樣本所測試的耗電量推算，6款較小型的直冷式雪櫃樣本，由於毋須耗電除霜，耗電量較少，全年電費可較個別無霜雪櫃樣本相差逾7成。無論單門或雙門型號，推算出的全年電費，介乎於107元至163元。

至於11款較大型的無霜雪櫃樣本電費則較高，介乎於257元至471元。消委會建議，消費者如欲選購較慳電的無霜雪櫃，可考慮整體能效較佳的變頻式型號。

Sharp雪櫃評分最低

綜觀各個項目，消費會測試的雪櫃中，以中國製的Sharp（SJ-BR13D-S）評分最低，幾乎在每個項目「包尾」，如標準耗電量高達75.7%，綜合耗電量更高達86.1%，估計全年電費須付414元至471元，保溫能力更短至2小時53分鐘。

消委會更於降溫測試中，發現該雪櫃在23小時後，冷藏室量得的平均溫度，仍然稍高於8 °C，最終測試被終止。此外，其冷凍室在溶雪期間的負載溫度，曾出現短暫稍微高於-15°C的情況；而於38°C環境下，冷藏室量得的平均溫度亦高於標準要求。

機電工程署籲消費者留意能源標籤上的能源效益級別

消費者於選購雪櫃時，可以留意能源標籤上的「能源效益級別」，以揀選能源效益較高的雪櫃，由於相同級別的雪櫃在用電量方面亦會有差異，因此更建議參考標籤上的「每年秏電量」用作耗電量的比較。消費者亦可登入機電工程署的「能源標籤網」及流動應用程式「E&M Connect」，以比較不同型號雪櫃的能源效益表現。

消委會亦為消費者選購雪櫃時，提出以下7項建議︰



1. 宜根據家居的生活模式和空間，決定是否選購機身較細小的直冷式單門雪櫃；

2.儘管家居面積有限，仍需留意雪櫃擺的地方，確保有足夠空間散熱，避免靠近煮食爐等熱源或被陽光直接照射；

3.直冷式單門雪櫃機身嬌小不設冷凍室，較難存放對冷藏溫度要求較高的凍肉或雪糕等，適宜擺放簡單蔬果食物或飲品；

4.切勿在雪櫃附近使用易燃化學物品，例如酒精、殺蟲水和天拿水等；

5.按照雪櫃內存放食物的種類及分量調校恆溫器。不宜長期將恆溫器調校在「最冷」的設定；

6.為直冷式雪櫃溶雪時，應把電源插拔出，並預先消耗或移離需低溫儲存的食物，以免浪費；

7.選購雪櫃時，可參考機電工程署的能源標籤網頁，以揀選較省電型號。

