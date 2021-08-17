茶餐廳與食客口角亡　法醫指死者疑爭執時　血壓上升致血管瘤破裂

地鐵維修員在茶餐廳涉將放過入口的羹放入公用糖罐，與食客爭執，結果昏迷3個月後不治，死因庭研訊今續。院方醫生指維修員被送院後，出現蜘蛛膜出血，後來亦發現他有血管瘤；法醫則指其死因由於血管瘤破裂引致蜘蛛膜出血，繼而因併發症身亡，而是次案件中，血管瘤較大機會是在爭執過程中破裂，外力導致破裂並非最大機會。



死者黃文權(58歲)，於2015年10月10日在茶餐廳昏迷送院，留院至2016年1月16日死亡。曾與死者爭執的食客梁寶鈿亦有律師代表在場，並被列為利害關係的一方。

腦電圖顯示有蜘蛛膜出血

急症室醫生曾浩佳指，黃被送院時已昏迷，院方發現他眼眉出現輕微撕裂，腦電圖顯示他蜘蛛膜出血，黃亦沒有與腦問題有關的病歷，而腦外科醫生沈雋則指，黃在昏迷留院期間，院方發現他有血管瘤，而他後來出現多項併發症，最終在2016年1月16日離世。

血管瘤有機會在爭執中爆裂

法醫傅家聰指，黃的死因是由於血管瘤破裂引致蜘蛛膜出血，繼而因併發症身亡。傅解釋，血管瘤可以因創傷或自然原因造成，但難以區別成因，雖然外力有機會令血管瘤破裂，但若本案情況是因為外力所致，下巴或頸應會出現瘀傷；血管瘤破裂亦有機會因爭執引起的血壓上升所致。傅認為在這次事件中，血管瘤較大機會是在爭執過程中破裂。

專家馬宣立亦認為，黃的血管瘤或因血壓上升或自然破裂，而非因創傷所造成，認為他的死因是基於自然疾病。

案件編號：CCDI253/2016