連審三社運死因案　官盼能釋除社會疑慮　稱未能盡快處理不理想

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-25 20:51

死因庭經9天研訊，陪審團今裁定梁凌杰前年6月墮斃屬死於不幸，負責審理本案的死因裁判官高偉雄，亦曾處理過陳彥霖及周梓樂的研訊，他在研訊完結前稱，現時召開死因庭的時間比以前較長，認為應該盡快開展，否則對家人、有利害關係方等，均不理想，亦不公平，惟現在的制度存在一定限制，但他仍希望這幾宗案件研訊可以釋除社會疑慮。

而陪審團亦有就梁凌杰的死亦作建議，如認為企跳事件應統一由警方指揮，同時亦認為消防應增購本港適用救生氣墊，並建議工程公司須圍封所有施工範圍。

死因庭無權要求部門提交報告

死因裁判官高雄在研訊完結前稱，明白公眾關注死亡事件及有很多疑問，他指在健康社會中，市民會有自己看法，盡快召開死因研訊庭，可讓大眾得知事件始末。惟死因庭無權要求不同部門，在指定時間內提供資料和調查報告，故有所限制。

死因裁判官人數遠低於其他國家

他指出本港死亡個案每年增長1成，提到英國、澳洲及紐西蘭的人口和死因裁判官比例遠比香港高，他舉紐西蘭作例，當地人口500萬人，就有17名死因裁判官，相比本港人口達720萬人，卻只有2名常任死因裁判官。

研訊延誤對各方都不公

高官表示現今科技進步，市民亦有知情權，以調查主導的死因庭，可解答他們的疑慮。高指出，現時召開死因庭的時間比以前較長，應該盡快開展研訊，否則對家人、有利害關係方等各方都不理想不公平。他再次希望這幾宗案件研訊可以釋除社會疑慮。

梁遺物由警方保管

高官又感謝陪審團、研訊主任及各方律師的協助，雖然梁的家人沒有出席聆訊，但仍向他們表示難過，盼望他們展開新生活。由於死者家屬沒有出席研訊，現場檢獲遺物交由警方保管，其餘由法庭存檔。

陪審團裁定梁死於不幸

陪審團今裁定死者梁凌杰（終年35歲），是於2019年6月15日，從金鐘太古廣場2期4樓平台外牆設置的金屬棚架的高處墮下，導致多處受傷，並在當晚9時11分至15分期間在律敦治醫院與鄧肇堅醫院死亡，一致裁定他死於不幸。死因裁判官高偉雄引導陪審團時提到，梁爬出鐵架後曾望下方，他可能以為會跌在氣墊，不想被消防員捉住而掙扎墮下，這情況可裁定梁死於不幸。

梁凌杰墮斃事件發生經過。(詳看下圖)

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梁凌杰墮下的過程。(詳看下圖)

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建議圍板外應有清楚警告字句

陪審團並作出三建議，包括建議涉案的利基建築工程有限公司，應將圍封範圍涵蓋所有施工範圍，圍封板外須標示清楚警告字句，例如「嚴禁非工作人員進入工地」或「高空工作，嚴禁進入」。

企跳事件應統一警方指揮

他們又建議警務處及消防處，在處理企跳事件時，應統一由警方指揮，以免混淆。另外，他們亦建議消防處處長研究增購高空拯救工作用的工具及裝備，例如適用於本港、面積及體積較細的救生氣墊，不同面積的繩網或厚身帆布，以連接行人路與救生氣墊的空間，減低企跳人士受傷或死亡的機會。

消防處表示尊重死因庭的裁決，並會詳細研究建議。處方會就同樣事件和警方加強溝通，研究如何改善分工合作，亦會搜羅和研究各種不同的拯救工具，以配合行動需要。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

陳彥霖死因發生經過。(詳看下圖)

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周梓樂死因研訊主要證人供詞。(詳看下圖)

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停車場CCTV拍到周梓樂當晚的情況。(詳看下圖)