新冠肺炎｜帝盛酒店疑空氣播毒　新西蘭有先例　專家籲放淨化機

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（17日）到灣仔帝盛酒店視察後，認為赤柱外傭染疫個案，或涉酒店內空氣傳播致交叉感染。食肆換氣量規定工作小組主席、工程師學會上任會長源栢樑表示，新西蘭檢疫酒店最近亦有類似案例，由於要送餐及檢查身體，酒店房門打開3至5秒造成傳播。源建議，若檢疫酒店通風量不足，可參考食肆現行做法，於走廊盡頭擺放空氣淨化機，加強抽氣。



源栢樑表示，新西蘭一間檢疫酒店最近亦有類似個案。該酒店內其中一間房間有人染疫，而對面房的住客亦中招，雙方病毒株排序相同。在翻查閉路電視後，發現為了傳送食物及作身體檢測，酒店的房間曾數次打開過3至5秒，相信因此造成傳播。

他認為，上述個案與本港相似，又指通風量不足或會構成風險，故建議倘檢疫酒店的通風量不足，可參考現時食肆做法，於走廊盡頭擺放空氣淨化機。

一名由美國返港、居於赤柱獨立屋的38歲外傭確診，並帶有L452R變種病毒，她已完成接種疫苗，並有抗體，故只在香港檢疫7天，進入社區後確診。袁國勇今天到這名外傭檢疫期間所住的「灣仔帝盛酒店」視察，發現她所住房間的對面房亦有一對夫婦確診，而三人的病毒基因排序100%相同。袁國勇經初步調查後，估計或因夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。