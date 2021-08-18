校園天地｜華富邨寶血小學聘言語治療師　助學生提升說話創作能力

華富邨寶血小學獲教育局資助推行校本言語治療服務，學校可聘請言語治療師梁詩敏姑娘，梁姑娘每週駐校三天。



「如何及早識別和轉介懷疑有言語障礙的學生」教師講座大合照。（華富邨寶血小學提供）

言語治療師的首要工作是及早識別、轉介和支援校內有語障的學生，並為他們提供適切的評估及治療。為促進家校溝通，讓家長更了解子女的語言障礙及掌握家居訓練技巧，言語治療師亦會以面談或電話諮詢的方式與家長保持聯繫，講解治療進度及回應家長的提問和憂慮。

因疫情關係，部分訓練及活動改以網上實時形式進行。除了恆常的學生訓練外，言語治療師更與中文科教師合作，為初小學生進行協作教學，將言語治療技巧引進常規課堂，提升整體學習效能。過往，計劃只在二年級進行，本年度延展到三年級，期望除了提升學生說話能力外，亦藉此增進學生思維及寫作能力，讓學生輕易從說話過渡到寫作，達到「以說帶寫」的目標。根據教師的觀察，同學們都積極參與說話活動，得到更豐富的寫作意念。能力中等或稍弱的同學在故事創作的發揮及想像力亦有明顯地提升。

本年度亦分別舉行教師、家長及學生講座，加深他們認識語障問題和語言訓練，協助他們掌握提升語言能力的方法。來年度，梁姑娘會繼續配合學校的發展方針，在預防、治療和提升的三個範疇，分別為學生、教師、家長和學校提供適切的支援，從而提升全校學生的語言、溝通和學習能力。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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