校園天地｜培僑書院小學部學生參觀「共產黨建黨百週年展覽」有感

今天放學後，我並沒有立刻回家，反而去了招商局綜合禮堂排隊，因為我會跟著老師們去灣仔參加「中國共產黨建黨100週年展覽 ─ 百年偉業」，我非常期待！到了禮堂，我看到有很多的同學在排隊，原來這麼多同學都對中國歷史感興趣呢！

（內容由培僑書院小學部提供，學生吳萃奇撰文）



培僑書院中小師生參觀「中國共產黨建黨100週年展覽----百年偉業」。（培僑書院小學部提供）

在老師的安排下，我們上了校車出發了，經過大約半小時，我們到達了灣仔會議展覽的新翼大樓。在入口等候的時候，我看到整個展覽的規模十分宏大，這一切都深深地吸引著我，身體像不由自主舨跟著隊伍進入展覽廳。

首先，我們來到了第一個單元「苦難深重的中華民族」，裡面講述了我國被外國入侵時屈辱的歷史。那個時候，我們很多寶貴的文物都被掠走與破壞，如本來美麗的圓明園被英法聯軍燒毀，搶掠一空。更令人生氣的是，我看到一幅照片，照片上，侵略者居然大模大樣地坐在清朝皇帝的寶座上。觀看完這個單元後，我不禁為中國人曾經被這樣羞辱過而感到難過。

我急不及待想知道中國之後的命運會怎麽樣，於是我朝下一個單元走去。一轉身，就看到很多人在中間圍起圈來。我非常好奇究竟是什麼展品，居然吸引了那麼多人圍觀，因此我和同學們焦急地走了過去。

「 哇！」一個同學不禁感嘆。原來那裡展示著許多新穎的戰機模型，每個造型都很精細嚴謹，場面十分壯觀，令人感到莫名興奮。

同學們認真聽陳津聖老師講解歷史。（培僑書院小學部提供）

來到展覽的核心部分了，這裡講述了中國共產黨成立的歷史。從中我知道了中國共產黨於1921年的七月一日成立，一開始只有20幾名成員，到現在已經有超過9000萬的黨員，這真是一個偉大的征程，令人感嘆不已！我還了解到中國共產黨始終以人民為中心，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」中重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為治國的方略，帶領國家發展前進。

在整個展覽內容中, 我可以清楚地看到、比較到現在的中國跟以前的舊中國之間的差距。我國從戰敗受屈辱的歷史中走出來，到現在邁上成為世界的強國之路。這段歷史讓我感到非常驕傲和佩服！

非常感謝展覽的主辦單位和學校,能提供我們這個寶貴的機會去認識祖國的歷史；見證中國人在中國共產黨帶領下努力拼搏發展，奔向小康社會的經歷。我希望長大後也可以為建設祖國出一份力，正所謂 「少年強，則國強」，只要年輕的一代能立志努力做出貢獻，國家就會更強，人民的生活就會更美好！

（內容由培僑書院小學部提供）

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