校園天地｜吳氏宗親總會泰伯紀念學校迎30年校慶　校長榮休展歌喉

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-08 10:00

吳氏宗親總會泰伯紀念學校創校至今，一直秉持「培育由心開始」，培育出具備良好品格的學生。適逢今年是學校三十周年誌慶和吳信昌校長榮休，特別於2021年6月17日假座沙田石門鄉議局舉辦校慶活動，並邀請了教育局局長楊潤雄太平紳士蒞臨作主禮嘉賓，與各位校監、校董、師生和校友等共襄盛舉。 （內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

(吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供)

齊心「灌溉」泰伯小樹苗

培植一棵樹苗，需要悉心灌溉才能茁壯成長，就如培育人成材，都需要無比的愛心和耐性。是次泰伯校慶以「愛」為主題，一眾嘉賓在台上亮起「愛心能量」，並放在大樹下，象徵著學校「十年樹木，百年樹仁」，盡心盡力培育每一位孩子。

在亮燈儀式前，吳信昌校長作簡短的校務報告，他忍不住哽咽，提及過往三十年，見證着學校的發展和變遷。學校積極提倡正向文化，發展學生潛能，多年來參與不少問答比賽，成為「長勝將軍」，聲名大噪。學校環境亦得到美化和增添不少設施，讓學生的學習氣氛得以提升。吳校長感謝辦學團體、校監、校董、家長及老師的支持，讓學校穩步前行，讓每一位孩子在關愛中茁壯成長。至於教育局局長楊潤雄太平紳士在致辭時，就以場刊上的愛心標誌作引入，感謝學校多年來用心培育孩子，為教育作出貢獻。楊局長稱學校「三十而立」，祝願泰伯學校繼續為教育事業發光發亮。

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「愛‧無所不能」短劇 校長即場獻唱

校慶節目少不了學生的表演環節，但鑑於防疫需要，學校將原先的表演項目改為預先錄製，以減少台上的表演人數。而這次戲劇主題是「愛‧無所不能」，一班學生化身成小動物，來到充滿愛的泰伯學校尋找堅毅、幫助別人、自信心、合作精神和關愛五顆愛心能量，並成功擊退黑心村的小動物，最終成功修復守護神-泰伯公。而守護神的化身，其實就是陪伴學校成長的吳校長，他更和一眾音樂老師即場獻唱一曲，台下響起猛烈的掌聲。

是次校慶活動，除了有戲劇表演和頒發畢業證書予小六畢業生外，同時亦頒發了長期服務獎給教職員，感謝他們盡心盡力為學校付出，當中有多位教師已服務學校長達30年。即將卸任的吳校長更籍此機會「交棒」給侯達燊副校長，並祝福對方升任校長後，能繼續帶領學校走向另一個高峰。侯達燊副校長亦播放了一段片段送給吳校長，片段集合了多間學校的校長對吳校長的祝福，令他非常感動。

（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

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