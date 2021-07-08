校園天地｜天主教鳴遠中學發展多元教學　迎「疫」境新挑戰

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-08 09:00

自2020年起，新冠肺炎疫情肆虐全球各地，香港亦不能倖免。至今已先後經歷過三次全面暫停面授課堂，即使復課後，亦只能以半天模式授課。在抗疫超過500日的新常態下，如何善用課堂時間，具效益地提升課堂的含金量，成為學界的首要處理課題。 天主教鳴遠中學秉持雷鳴遠神父「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神，致力為不同能力和志向的學生提供優質教育。2020-21年欣逢本校七十周年校慶，為配合學界需要，提升教育同工的專業發展水平，本校特設「鳴遠教室---照顧學習多樣性」，邀請中文、英文、數學、生活與社會、科學和旅遊與款待共六個科組參與，同時運用透過參與賽馬會「校本多元」計劃所發展出多元化教學策略，透過完整的備課、授課和議課的過程，提升課堂效能，期望專長各異的學生也可以在班房內一同進步。 （內容由天主教鳴遠中學提供）

尊重學習多樣性、學生積極參與課堂。(天主教鳴遠中學提供)

備課:

本校各科均設有共同備課安排，其目的在於讓科任老師會與科主任一同，就其任教班別的特點、進度和疑難進行討論，進而運用賽馬會「校本多元」計劃所歸納的多種學習策略，務求尊重不同班別，甚至不同學生的學習特性，讓同學愉快學習，並使在目前相當有限的課時中，全面提升教學效能。

授課:

各科在課堂中運用不同的學習策略，在師生互動、提升學習效能上均有所增長，不同老師更願意開放課堂，並在5月14日舉行校內教師研討會，讓各老師能觀看相關教學片段，亦使不同老師可以將教學心得與校內同儕分享，並且透過互相提問與討論，達到知識轉移、互相切磋，營造良好的專業發展氣氛。

+ 4 + 4 + 4

李慧祁老師---中文（中五）

題目：帶著問題來閱讀：《第九味》

策略1：通過審題引導學生進入文本（Equipping students with prior knowledge and raising learning interests）

策略2：通過提問追問探究文章立意（Effective use of questioning techniques）

策略3：電子教學展示學習成果（Use of information technology）

李淑華老師---英文(中四)

題目：「Ice Bucket Challenge: Mind-map application and effective elaboration techniques」

策略1：Ice Bucket Challenge（Scenario-based teaching）

策略2：Use Mind-map（Various forms to display content）

策略3：Elaboration（Effective use of questioning techniques）

潘庭碧老師---英文(中一)

題目：「Describing Food: Real-time collaborative writing」

策略1：Use Mind-map（Various forms to display content）

策略2：Provide guided questions and additional hints（Contingent scaffolding）

策略3：Real-time collaborative writing with IPad（Use of information technology）

林詠賢老師---數學(中五)

題目：「求積法：小步子分拆題目」

策略1：把圓錐體求積題目拆成小步子（Contingent scaffolding）

策略2：學生利用Ipad展示答題，互相學習（Use of information technology）

策略3：根據學生能力設計不同程的學習材料（Tiered learning tasks）

鄒詠詩老師---科學(中三)

題目：「從對比發現金屬的特性」

策略1：以多感官辨別金屬（Multi-sensory pedagogical design）

策略2：以圖表區分事物特點（Various forms to display content）

策略3：以日常物品闡釋原理（Use of real-life examples to illustrate content）

關賜銘老師---生活與社會(中一)

題目：「從生活中看金錢運用」

策略1：用不用購物優惠？（Scenario-based teaching）

策略2： 通過提問釐清「需要」與「想要」的分別（Effective use of questioning techniques）

策略3：利用Ipad讓全班參與（Chances for all students’ participation）

旅遊與款待(中五)

題目：「從生活實例反思公平貿易」

策略1：通過投票活動營造氣氛（Relaxed and cheerful learning atmosphere）

策略2：小組討論匯報成果（Group learning）

策略3： 應用所學討論生活事例（Reinforcement, application and extension of concepts）

鳴遠教室網上研究會

為讓教育界同工能互相觀摩不校因應教學環境的變化和尊重學生特性，而在教學上所作出不同的嘗試。本校亦舉行網上鳴遠教室，邀得賽馬會「校本多元計劃」統籌潘啟祥校長作為主講嘉賓，並有小學校長和教師團隊、不同年級的學生家長等學界持份者一起參與觀課、議課等環節。

潘校長指出中文科老師善於利用提問來展示學生的學習成果，而英文科老師則利用腦圖，來幫助學生捕捉寫作要點。同時潘校長了解到老師的課堂設計，指出數學科老師善於利用電子白板展示小步子及分層教學，而科學科老師則能利用後測來鞏固課堂學習成果。另外潘校長很欣賞人文學科的不同老師能通過生活實例，讓學生重溫其生活經驗，了解不同的價值潛存於實際生活中。

總結整個教學專業發展活動，天主教鳴遠中學教師團隊認同潘啟祥校長在教學上的心得：Nurture，Structure，Capture，Picture(自然、結構、描繪、圖像)。本校老師將積極培養學生勇於展示其學習成果的信心，老師亦會用心設計多元學習策略，在課堂中施展；老師要善於共同備課，利用專門的術語，把握學與教的現象及策略，用以交流，提升學與教水平，從而凝聚力量，與學生同進步。

為配合現代教學新趨勢，尤其回應社會上對科學及科技教育(STEM)的需求。本校不斷優化學校設施，除了獲得優質教育基金撥款，在創客空間(Makerspace)設立浸入式仿真實驗室，並增設3D打印、機械人設計、四驅車工程等設備，讓學生透過趣味、創意和實用兼備的課程，走在科技的尖端。而本校更獲得學校起動計劃贊助，將有蓋操場翻新成讓學生展示才藝的活動空間。隨著創客空間、有蓋操場大堂、藝廊等新設施經祝聖後正式啓用，本校將一如以往，既在課程中全方位滲入科學及科技教育元素，另外亦積極啓發學生潛能，務求令不同能力和志向的學生，也可以在充滿關愛的校園中一同進步。

（內容由天主教鳴遠中學提供）

歡迎中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com。