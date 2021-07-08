校園天地｜愛秩序灣官小推運動品德教育《歐國盃「細」紀大論壇》

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

為了宣揚踢足球及觀賞球賽的健康和樂趣，鼓勵小朋友、青年人及成年人絕不賭波。適逢歐國盃將至，愛秩序灣官立小學與路德會青亮中心合辦三場別開生面的足球論壇《細佬哥，講下波》之《歐國盃「細」紀大論壇》，廿多位四至六年級熱愛和熟悉足球的同學，有男有女，有足球隊，也有足球迷，大家一起在節目中積極發表自己對歐國盃各球隊的獨特見解，與抗賭KOL賭SIR和戒賭輔導社工Tinnie姐姐一起玩遊戲，為自己喜愛的球隊打氣，場面熱鬧，鼓勵所有熱愛足球的小球迷以正確的態度欣賞足球賽事，宣揚「睇波不賭波」的訊息。 （內容由愛秩序灣官立小學提供）

(愛秩序灣官立小學提供)

在第二場論壇，足球隊領隊老師也加入舌戰唇槍，力捧荷蘭隊。大家你一言，我一句，每位同學都化身成足球評論員，他們又學習如何講波，猜猜歐國盃的球星，認識千奇百怪的球例，更重溫多個精采入球。大家嚴選十六強球隊，考考自己的足球眼光。有同學眼光獨到，猜中了其中的十二隊，十分厲害！

論壇一：細路哥都識做「講波員」?歐國盃你知幾多?

論壇二：歐國盃來到十六強淘汰賽，細路哥都識講波經?歐國盃比賽去到中段，你又支持邊隊?

號外消息【抗賭KOL II】

6D 何朗曦及5A孫凡勻早前參加路德會青亮中心舉辦的【抗賭KOL II】比賽。是次比賽由獲平和基金贊助，是一項預防青少年賭博計劃，以微電影和拍攝的元素融合預防賭博教育，期望以新穎而有趣之手法讓大眾了解賭博之禍害，藉此宣揚不賭之訊息！活動一是不「賭」劇場學校巡迴之旅，對象為全港中小學生；活動二是「抗賭KOL」工作坊，對象為全港中學生。孫凡勻《切勿賭博》獲得踴躍參加獎；何朗曦《我的100元》獲得最佳演技獎。

孫凡勻《切勿賭博》

何朗曦 《我的100元》

（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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