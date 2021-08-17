新冠疫苗｜單日6.13萬人打針比周一略跌　昨21人接種後副作用送院

新冠疫苗接種計劃推行173日，今日（17日）有6.13萬人接種疫苗，當中約一半是打首劑疫苗，現時累計379.7萬人已打疫苗，佔12歲或以上人數的56.4%。繼周一預約接種疫苗人數回升，今日預約人數微跌，有1.53萬人預約。

此外，昨日錄得21宗接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，5人需要留院觀察。



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增3.38萬人打首劑

政府公布，截至今日晚上8時，過去24小時共有約61,300人接種疫苗，較周一的64,800人下跌約5%。當中科興疫苗首劑及第二劑分別有8,500人及8,400人，復必泰疫苗首劑及第二劑分別有2.53萬人及1.92萬人，以打首劑人數計算，新增約33,800人。

自接種計劃展開以來，已接種6,761,500劑疫苗，當中科興疫苗有2,578,600劑，復必泰疫苗有4,182,900劑。現時已有3,797,500人接種第一劑疫苗，其中2,964,000人已打第二劑。

至於預約接種疫苗人數方面，今日有1.53萬人預約，較周一的預約人數少100人。科興及復必泰分別有3,000人及12,300人預約。

昨日共有21宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，五人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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