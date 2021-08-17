中風險地區抵港者　已接種疫苗亦須酒店檢疫14日　周五起生效

全球疫情嚴峻，政府專家昨日開會商討後，決定酒店檢疫期調整安排，建議中低風險地區抵港者，即使已接種疫苗，亦須酒店檢疫14日。港府今日（17日）晚上宣布，由周五（20日）凌晨起，曾逗留中風險地區的抵港人士，如持認可疫苗接種紀錄，亦須接受14天酒店強制檢疫，即不再接受血清抗體陽性結果可再減7日安排。據了解，原定明天（18日）開始推行的機場驗抗體計劃「胎死腹中」。



當局又增加強制檢疫期間的檢測次數，從高風險A組及中風險B組指明地區來港而又需在酒店檢疫21日，檢測次數由目前4次增至6次。



8月9日起本港居民及非居民最新入境檢疫安排。（衞生署圖片）

政府今晚表示，參考了專家的更新建議後，將於8月20日凌晨零時起，調整相關的登機及檢疫安排，同時加強檢測安排，就相關組別增加抵港後的檢測次數至檢疫及自行監察期間最少6次，以及要求完成檢疫後的最後一次強制檢測，必須在社區檢測中心進行。

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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周五起，曾逗留中風險地區的抵港人士，如持認可疫苗接種紀錄，亦須接受14天的酒店強制檢疫。(資料圖片／張浩維攝)

不接受抗體陽性縮短檢疫期

政府發言人表示，檢測抗體的目的為對疫苗接種反應的證據，在更新的建議下，專家認為強制檢疫期最多只可縮短至14天。因此，政府將收緊有關疫苗接種紀錄的要求，已完成疫苗接種人士，只能在出示認可疫苗接種紀錄的情況下，才可獲縮短檢疫期，不能再以血清抗體測試陽性結果，進一步縮減檢疫期7日。

▼8月15日 市民趕往社區疫苗接種中心打疫苗▼



高風險地區返港檢疫期間病毒檢測增至6次

在新安排下，高風險地區登機及檢疫要求不變，維持於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其後7天自行監察，惟檢疫期間檢測次數增至6次，抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

至於中風險地區，未持有認可疫苗接種紀錄的非香港居民不可登機來港。若返回香港的居民未有接種疫苗，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，強制檢疫期間接受6次檢測。如已完成疫苗接種，酒店強制檢疫期縮短至14天，期間接受4次檢測，其後7天自行監察，抵港第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的強制檢測必須到社區檢測中心進行。

只逗留在低風險地區的香港居民及非香港居民，如有認可疫苗接種紀錄，酒店強制檢疫減至7日，（資料圖片）

已打疫苗由低風險地區來港只須酒店住7日

逗留在低風險地區的香港居民及非香港居民，須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受4次檢測，其後7天自行監察，及抵港第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的強制檢測必須到社區檢測中心進行。



如有認可疫苗接種紀錄，酒店強制檢疫減至7日，其後7天自行監察，及抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的強制檢測必須到社區檢測中心進行。

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