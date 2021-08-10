工會質疑美國運通借辭解僱避付遣散費　前員工憂聲譽損難找新工

疫情影響下，不少企業因結業或裁員鬧勞資糾紛，香港文職及專業人員總會今日（10日）舉行記者會，指美國運通國際股份有限公司用不合理藉口解僱多名員工，藉以逃避合約列明責任，包括員工長期服務金及遣散費不與公積金對沖等條款。一名在美國運通工作16年的員工聲稱，今年6月突被指工作表現有問題遭解僱，長期服務金及遣散費因而須與公積金供款對沖，失去約24萬元。



勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪指，類似個案絕不是少數，不少國際大型企業利用制度缺陷，以不合理原因解僱員工，剝削僱員權益，目前正協助事主到勞工處勞資關係科落案，稍後將透過司法途徑追討。《香港01》正向美國運通國際股份有限公司查詢。



吳先生（中）在美國運通工作16年，今年6月被無理解僱，預計損失24萬。 （黎倩婷攝）

吳先生稱，在美國運通國際股份有限公司工作16年，負責信用卡推廣業務，月薪大約2-3萬。他指，過去工作表現良好，從未被書面與口頭警告，但今年6月公司突以工作表現問題解僱他，即使吳不認同公司指控，向公司查詢得不到妥善解釋，「公司拎唔到證據出嚟。」

銀行界重視個人聲譽 恐難找新工

吳先生指，員工合約列明如僱員屬退休或遭公司遣散，長期服務金及遣散費將不會與公積金對沖，但如今吳先生遭公司「解僱」，長期服務金及遣散費便需對沖，預計損失最少24萬元。年過四十的吳先生是家庭經濟支柱，有兩個未滿六歲小朋友要養，樓亦未供斷，他表示銀行業重視個人聲譽，擔心被無理解僱對日後找新工作有極大影響。

吳先生（中）在美國運通工作16年，今年6月被無理解僱，預計損失24萬。 （黎倩婷攝）

工會批企業不守合約精神 剝削僱員合理權益

香港文職人員及專業人員總會副會長陳勇華批企業注重品牌形象，「佢哋唔想人知佢地唔掂，於是捩橫折曲去逃避所承諾嘅賠償。」勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪表示，類似個案絕不是少數，另有美資公司同樣約有200-300人被不合理理由解僱，個別案件已上庭審理中。鄧家彪續指，明白香港營商環境受疫情拖累，但現在經濟正復甦當中，促僱主重視合約精神，與僱員共渡難關。