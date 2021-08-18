01消息｜西九管理局再有高層突然離隊　首席財務總監即日離任

西九文化區管理局再現大地震，繼首席工程總監司徒澤民(Jeremy Stowe)於上月離任後，《香港01》接獲消息，首席財務總監馮潔儀已離開崗位，即日(18號)生效，據了解，董事局昨召開特別會議，通過不予續約。

換而之，西九文化區管理局正值「大換血」，多個高層職位現正懸空，候任行政總裁馮程淑儀於10月履新前，暫僅得五名高層坐陣，其餘要職則由內部調配署任。《香港01》已向西九文化區管理局作出查詢，正待回覆。



馮潔儀(中)於2019年9月加入西九管理局，合約原於下月屆滿，今日已即日離任。(中大校友事務處圖片)

10個月4高層離職

西九管理局連月來人事變動不斷，部分屬於私人因素，亦有局方決定。前行政總裁栢志高於去年11月離隊後，表演藝術總監方美昂（Alison Friedman）亦相繼請辭，並於今年7月正式離任赴美；緊隨其來則有首席工程總監司徒澤民「私人休假」兩個月後突然離任，首席財務總監馮潔儀亦已於今日起離開西九。

事隔一年，西九已有3名高層離隊，包括前行政總裁栢志高、前首席財務總監馮潔儀，及前首席工程總監司徒澤民。(西九文化區2019/2020周年報告截圖)

西九管理局前首席工程總監司徒澤民，負責掌管整個文化區建築工程規劃，合約原於2022年3月屆滿，西九上月公布他即日離任。（資料圖片 / 張浩維攝）

董事局昨否決與馮潔儀續約

據了解，馮潔儀合約將於下月約滿，董事局昨召開特別會議討論人事安排，並作出不續約決定，暫未知相關原因。馮潔儀事後未有向其他同事發告別電郵，有別西九內部慣例，僅由現時兼任署理行政總裁的鄺配嫻，以首席機構事務總監名義向全體員工作出通知。



翻查資料顯示，馮潔儀於2019年9月加入西九管理局，此前曾任職大昌行集團執行董事及集團財務總裁，亦先後於維他奶國際集團及馬會等出任要職。

據了解，首席財務總監馮潔儀亦已於今日起離開西九。(西九文化區2019/2020周年報告截圖)

西九文化區管理局官網已移除馮潔儀的相關資料，署理首席總監向玉璽以外，現時高層的固定班底只餘五人。(西九文化區管理局截圖)

馮程淑儀坐正CEO需面對高層「九缺四」

管理局變動頻繁之際，西九於今年6月落實架構重組，包括新增「副行政總裁(西九文化區發展)」一職，原先直屬行政總裁的工程處，則會聯同新增的業務發展處，改歸其管轄。「大執位」後，行政總裁轄下高層增至九人。

不過，按目前版圖所示則「九缺四」，副行政總裁、首席業務發展總監、首席工程總監及首席財務總監，仍屬真空狀態，暫由內部調配人員署任或懸空。值得注意的是，西九架構改組後，首席財務總監權力獲擴大，需同時執掌工程處負責的項目採購及管控事宜。距離新行政總裁馮程淑儀履新尚餘不足兩個月，暫未知西九屆時能否「齊章」。

▼西九管理局管治架構大執位▼



公關部主管即將離任 傳吳璟儁接任

除此以外，多名經理級人員亦將緊接離職，傳訊及公共事務總經理關翠明將告別西九，據了解，現任政制及內地事務局政治助理吳璟儁呼聲最高，將會過檔接棒，成為傳訊「一哥」，惟他目前仍未離開政府，估計或未可無縫交接。

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