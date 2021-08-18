深水灣泳灘驚現眼鏡蛇　救生員以遮柄救泳客　專家：被噬可致命

含有劇毒、俗稱「飯鏟頭」的中華眼鏡蛇今早誤闖深水灣泳灘，救生員在更台附近發現其影蹤後，便冒險利用「遮柄」將之帶走。港九拯溺員工會表示，事發時，泳灘約有100名泳客，亦有小孩，救生員擔心泳客安危下才出此下策。

過往鮮有聽聞在海灘看見眼鏡蛇出沒，兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，估計是連日大雨，將眼鏡蛇由溪流沖入大海，才令它在泳灘出沒，惟涉事眼鏡蛇甚驚恐，救生員獨力將之放入膠桶內，或會刺激其發出攻擊，呼籲市民若發現蛇蹤，應報警、請「蛇王」協助。



泳灘有百泳客 救生員用遮柄將飯鏟頭移入膠桶

港九拯溺員工會facebook發文指，今早9時半深水灣救生員在二號泳灘更台附近，發現一條「飯鏟頭」，救生員為保障泳客安全，冒險利用泳灘僅有的「遮柄」，協助清理含有劇毒的飯鏟頭，將其移入膠桶，並呼籲市民若在泳灘遇見蛇類，應立即通知泳灘職員。

工會發言人胡啓榮表示，當時泳灘約有100多名泳客，亦有小孩在岸邊，救生員情急之下才主動以「遮柄」將眼鏡蛇移入膠桶。他表示，海灘亦屬「郊外地方」，不時都會有蛇出沒，其駐守的黃金海岸亦曾發現蛇蹤，救生員擔心蛇會走入人群，一般會硬着頭皮獨力處理，「通常驚啲人會見到，（蛇）一走咗就唔知去咗邊」，但坦言未曾接受捉蛇訓練，遭噬咬後亦無保障，已多番提醒救生員發現蛇蹤後要通知上司報警，並要求漁農自然護理署派員處理。

含有劇毒、俗稱「飯鏟頭」的中華眼鏡蛇今早誤闖深水灣泳灘，救生員在更台附近發現其影蹤。（港九拯溺員工會提供）

兩棲及爬蟲協會：被捕眼鏡蛇屬「受驚」狀態

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研接受《香港01》訪問時表示，中華眼鏡蛇是本港常見的蛇類品種之一，一般活躍於叢林或淡水的溪澗，有時亦會在被閑置的工地發現其影蹤，但甚少在泳灘出沒，估計是連日大雨，將其從引水道沖落大海，他形容情況罕見。

他續指，相中的眼鏡蛇將身體前半部分抬高，顯然是「受驚」狀態，雖然眼鏡蛇一般不會主動攻擊人類，但他在此狀態下，看到外形與樹枝類似的「遮柄」時，或會以為自己遭受威脅，可能會拼死一搏，噬向人類。他強調眼鏡蛇是神經性毒蛇，被咬後一般會出現神經麻痺症狀，包括嘔吐暈、傷口腫脹變黑，甚至口齒不清及呼吸衰竭等，更嚴重者或會致命。他呼籲市民，包括未有接受專業捉蛇訓練的救生員，一旦遇見蛇類，應盡量保持距離、疏散人群，並報警請求「蛇王」協助。