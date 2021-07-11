龍尾泳灘｜海膽拮腳　退潮泳客易走近生物棲地　環團倡關注保育

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-11 10:00

龍尾泳灘啟用首一星期，因海膽刺傷泳客事件再次惹來關注。這批「刺客」非外來者，龍尾灘曾是生態寶庫，各式各樣的海洋生物原本在這片淺灘生活、覓食、繁殖，但因人工泳灘發展而「搬家」，「原居地」經規劃逾十年最終成大美督的新景點。 有關注團體指，海洋生物原本不會主動走上沙灘，當泳客隨大退潮赤腳走遠，不慎踩到海膽，責任不在這裡棲息的小生物。另有學者建議，潮退時市民可改為曬太陽或欣賞海洋生物，以另一種形式享受大自然。

▼退潮時分 龍尾泳灘泳客被海膽刺傷▼

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耗資約兩億元興建的大埔龍尾人工泳灘，在上月底正式啟用，不久已因雜色角孔海膽（又稱「沙膽」）而出名。據康文署提供資料，6月25日至27日龍尾泳客被海膽及水母刺傷個案各佔62宗及27宗。

港九拯溺員工會形容，當時幾乎整個龍尾泳灘都是海膽，被刺傷的泳客在救傷站如「輪街症」般等待救援。近日沙灘上四處可見「本泳灘附近水域近日發現水母及海膽，請游泳人士小心」橫額，昨日（10日）水退後兩小時內，已相繼至少有五名泳客因被海膽刺傷而求助。

▼龍尾泳灘啟用 周末人頭湧湧▼

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環團：生物不會主動走上沙灘

本是一個有石又有沙的平緩海岸，不少生物藏匿石隙、沙底及泥洞之中，民間團體曾多次提出司法覆核，仍未能守護這個生物樂園。經三年興建，長約200米的泥灘變身成有觀景台、小食亭、停車場等配套的人工泳灘，假日滿布七彩帳篷，泳客大讚設施齊備，對「海膽出沒」說「不怕！」，也有家長特意帶上蛙鞋備用。

守護龍尾大聯盟成員關祝文，這些年見證著平靜泥灘，生物被搬遷、工程車進駐，漸漸失去原有光彩。上周末首次踏入人工泳灘，看見不時沖上岸的食物包裝、紙巾等垃圾，不禁嘆息。他說，當搬沙填海工程完結，生物會慢慢進駐，「海膽及魚類不會沖上岸，只會停留在生活範圍。只有人走落沙灘，不會生物主動走上沙灘，若將責任推向牠們（海洋生物）身上，導致人類受傷，是不負責任」。

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關祝文上周末首次踏入新建成的龍尾泳灘，認為人工灘上即使有物種，但可棲息的地方好少，相信數量也不會多。（盧翊銘攝）

康文署事後解釋，每當潮退時份，原本深水的海床位置會變得較淺，以致泳客容易踐踏到棲息在該些海床上的生物而受傷。署方亦承認，在預備泳灘開放時，職員在潮退時曾發現海膽，並把牠們移離泳區範圍，但由於海洋生物普遍存在於大自然，故泳灘仍發現海膽、水母等蹤影，職員只能「按需要」見一隻執一隻。

善用沙灘非只有游泳 學者指可因應潮汐漲退觀賞海洋生物

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指出，中潮間帶或以下有不少如沙膽等生物居住，潮退時最好穿潛水鞋才下水，但認為與大自然接軌的形式多樣，建議可改為曬太陽，或停下來細心觀察身邊的小生物，「即使是澳洲、夏威夷，不是所有沙灘都水清沙幼又大浪，有些地方看生物，即使潛水與魚暢泳、看珊瑚，也要穿鞋，否則會拮腳」，建議康文署可因應潮汐漲退，設計手機App建議市民何時適合游泳。

梁美儀又指，龍尾灘像一個布袋，生物不容易被大浪沖走，懂浮潛的泳客可欣賞護沙堤上色彩斑斕的蛞蝓，不懂游泳的亦可在退潮時欣賞海星海膽、依附在石頭上的貝類等。他認為，泳灘既然按「社會訴求」而興建，亦經正當法律程序，現階段應思考如何善用這個沙灘。

▼龍尾泳灘毗鄰泥灘 掘蜆掘蠔未停止▼

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毗鄰泥灘生物非可食用品種 惟常遭市民帶走

近年關祝文集中到龍尾泳灘毗鄰的泥灘進行生態調查，惟每逢假期不少市民帶膠桶及鐵鏟來掘蜆、掘蠔。即使泳灘開放，仍見有市民在灘上「動工」。他形容，在人工泳灘開放前，這裡承受的壓力非常非常大，「被掘走的生物，無論是蜆或魚蝦蟹，死得好冤枉，全部不是可食用品種......只是生物不能發聲，無法反抗，死在人類手上已不計其數」，成另一個生態災難。

據關祝文的觀察，泥灘上部分物種仍頑強生存，曾發現過去在龍尾灘上的罕見物種。人工泳灘工程完成後，生態狀況稍稍穩定，目前在內灣仍發現管海馬。關表示，唯一訴求是遊客有了泳灘，就不用再踐踏這片泥灘，「周圍太多人，有生物被撈走，可以走都走了，要人走了才有機會回來」。

自然生態論壇成員黃志俊也指，前往龍尾灘變得方便，配套也完善，人自然增多，不禁慨嘆「好荒謬，香港人已經忘記這裡之前不是這樣，好善忘」。泥灘上的蜆原為「天然過濾器」，他指長期有人摸蜆，致數量大減，或進一步影響水質；於附近生活的海星、海膽也被捉走或弄死，希望當局進一步將泥灘列入具特殊科學價值地點（SSSI）範圍，加強保護。

海洋生物監察保育計劃今年完結

為補償龍尾泥灘損失生境，政府2012年提出簡稱「汀角+」的汀角海岸生態保育計劃，將龍尾與汀角之間的汀角東納入保育計劃，並遷移受影響的海洋生物到汀角東。土木工程拓展署回覆指，目標海洋生物監察，將進行至今年下半年，即工程合約保養期完結。

土拓署表示，今年2月和3月在泳灘工程後，曾進行海洋生物調查。初步結果顯示，龍尾泳灘附近生物多樣性與毗鄰的汀角東一帶接近，其水質和生態環境，適合多類型海洋生物棲息。

調查人員亦發現，多種早在泳灘工程開展前一直居住在該水域的生物品種，在工程完結後亦再出現，當中包括孟加拉豆娘魚、尾斑鈍鰕虎魚、廣東彈塗魚、飛白楓海星、玉足海參、雜色角孔海膽、煙色枝鰓海牛（蛞蝓）等。

專家團隊6月曾於龍尾西發現管海馬

三年多前從龍尾搬遷至汀角東的兩尾被套上頸環的管海馬，土拓署去年已估計「可能已離開汀角東水域」，但魚類專家曾多次發現其他健康的管海馬，無發現受傷或死亡個案，故認為監察結果反映汀角東水域適宜管海馬居住。此外，海洋生物調查專家團隊在今年6月於龍尾西，也發現管海馬，認為龍尾泳灘附近的水域亦適宜管海馬居住。

「汀角+」推出後，漁護署亦負責開展一系列教育宣傳工作，香港戶外生態教育協會承辦其中之一的汀角+大使計劃，招募本地大專生接受培訓及實地考察，包括海岸生態及生物多樣性、海岸動植物辨識，並於汀角一帶海岸記錄人為活動及海岸物種等。

創辦人及保育總監沈鼎榮認為，龍尾灘本身具高生態價值，失去了感非常可惜，希望透過培訓「種子導師」，把生態價值及保育訊息傳遞給遊客，明白生物不可隨便帶走，日後避免這類不需要的發展。