龍尾泳灘｜設防止沙粒流失方案　黃偉綸：驗證發展與保育取得平衡

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-11 11:43

大埔龍尾泳灘上月底啟用，成為本港首個由政府興建的人造泳灘，水質及保育備受關注。土木工程拓展署表示，泳灘座向已考慮沙粒受海浪牽引流動的因素，兩端各設一道護沙堤，避免沙粒從左右兩側流失。 土拓署又指，泳灘的西面和東面分別有一條天然小溪蘆慈河和一條排水渠，故建造明渠和箱形暗渠，把它們的出口移離泳灘，伸延至護沙堤以外，以免兩處的排水可能對泳灘造成污染。

發展局局長黃偉綸今（11日）在網誌介紹龍尾泳灘，指大埔地區人士一直積極爭取並多次提出早日在龍尾興建公眾泳灘，供居民和遊人享用；又指負責工程整體規劃和設計的土拓署，以「先保育，後建造」為原則興建。

土拓署工程師陳錦輝表示，收集了不同的天氣和海洋資料，例如風速、風向、潮汐、水流、海浪等，並利用電腦模型估算沙粒流動情況，制定防止沙粒流失的方案。由於海浪主要來自東南方，故把泳灘設計面向東南，讓海浪正面沖向泳灘，加上兩端各設一道護沙堤，避免沙粒從左右兩側流失。他又指，泳灘以天然海沙鋪設，經過篩選後的沙粒粗幼大小適中，讓泳客踏上沙灘時覺得舒服。

陳錦輝稱，水質是重要考慮因素，根據環保署近期為泳灘進行的水質測試，水質維持在最高級別（即良好），適宜游泳活動。

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土拓署：海洋生態保持穩定

在保育方面，土拓署委託魚類專家就着海洋生態緩解措施作進一步研究及設計，例如詳細生態調查、尋找合適接收地等；又在工程展開前，把受影響的海洋生物，包括鰕虎魚、海參、海星等遷往毗鄰的汀角東。

工程完結後，土拓署的定期監察顯示，現時龍尾泳灘附近的生物多樣性與汀角東一帶接近，海洋生態保持穩定，多種被搬遷的物種再在泳灘附近出現。

黃偉綸最後在文中指，雖然在工程期間遇到不少挑戰，但泳灘開放為大埔居民和遊客提供更多康樂活動選擇。他認為，經過保育團隊的努力，該處一帶的海洋生態得以維持，驗證發展與保育可以取得平衡。