屯門市場廣場稻成小館醉雞驗出沙門氏菌　食安中心指示即時停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（18日）公布，早前跟進一宗食物投訴時，於屯門市廣場一期2162-2172餐廳抽取醉雞樣本。結果顯示，樣本超過《食品微生物含量指引》的規定，即在25克即食食物樣本中，不得檢出沙門氏菌的準則，現時中心正跟進事件。根據屯門市廣場網站顯示，該食肆為稻成小館。



食安中心指，在跟進一宗食物投訴時，於屯門市廣場一期稻成小館醉雞樣本中，檢出沙門氏菌。（屯門市場廣場網站圖片）

食安中心︰已派員巡查該食肆

食安中心發言人指，在跟進一宗食物投訴時，從屯門市廣場一期2162-2172，抽取醉雞樣本進行檢測。結果顯示，在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》的規定，在25克即食食物樣本中，不得檢出沙門氏菌的準則。

食安中心指，已知會涉事食肆不合格的化驗結果，即時指示停止出售相關食品，並已派員巡查該食肆，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，以及要求檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

食安中心續指，會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適

食安中心提醒，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心發言人指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。發言人又指，沙門氏菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。