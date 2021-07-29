Louis Francois穩定劑被驗出環氧乙烷　食安中心指令停用、回收

法國進口的一款穩定劑被驗出含有歐洲聯盟禁用的除害劑環氧乙烷，食物安全中心今（29日）接獲通報後，已隨即進知進口商停售、下架及回收涉事產品，並呼籲市民停止食用。食安中心表示，會繼續跟進事件和採取適當行動。



涉事產品為品牌「Louis Francois」的「Super Neutrose」（批次：174A0、205B0、290B0、7D1），以及「Stab 2000」（批次：322C9），前者的進口商為奇達思優質食品進口，後者則涉及3個進口商，包括奇達思優質食品、福基國際工業股份有限公司和萬利食品有限公司。

食物環境衞生署食物安全中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的刺槐豆膠早前被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，食安中心遂聯絡本地有關進口商跟進。

當局初步調查發現，涉事的3間進口商曾進口受影響批次的有關產品，為審慎起見，有關進口商已將受影響產品下架及停售，並展開回收，食安中心呼籲購入受影響產品的市民應停止食用，而業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。