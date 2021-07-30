食安中心6月檢5,600個食物樣本　合格率為99.8%　11個樣本不合格

食物環境衞生署食安中心今日（30日）公布上月食物安全報告，結果顯示在約5,600個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的11個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.8%。不合格樣本包括含獸藥「氯霉素」的一個花蛤樣本、一個蜆樣本和一個貴妃蚌樣本，亦有一個冰凍乳酪樣本及一個軟雪糕樣本大腸菌群超標。



食安中心發言人表示，中心對約1,300個食物樣本作微生物檢測，約4,300個樣本進行化學及輻射水平檢測。

檢測樣本包括約2,200個蔬菜、水果及其製品樣本；約400個穀類及穀類製品樣本；約500個肉類、家禽及其製品樣本；約900個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約700個水產及其製品樣本；及約900個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。

11個不合格樣本分別為含獸藥「氯霉素」的一個花蛤樣本、一個蜆樣本及一個貴妃蚌樣本；違反食物標籤規例的一個預先包裝蜜棗樣本及一個預先包裝乾冬菇樣本；二氧化硫超標的一個提子乾樣本；大腸菌群超標的一個冰凍乳酪樣本及一個軟雪糕樣本；一個含過量凝固酶陽性葡萄球菌的切雞飯樣本；一個含抗生素的蜜糖樣本；及一個除害劑殘餘超標的香蕉樣本。

中心已就不合格樣本跟進，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。發言人提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。