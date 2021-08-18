茶餐廳與食客口角後亡死因　腦神經科醫生認為死者生前已有血管瘤

地鐵維修員在茶餐廳將放過入口的羹放入公用糖罐，遭同枱食客指斥，繼而發生爭執及推撞，維修員其後突倒地昏迷，留醫3個月後不治，死因庭就其死作研訊今（18日）續，腦神經外科醫生稱，他傾向認為維修員的血管瘤本身已存在，但其爆裂原因，則持中性意見，有機會是自然破裂，亦可能與外力有關，惟後者可能性較低。



死者黃文權(58歲)，2015年10月10日在茶餐廳昏迷送院，留院至2016年1月16日死亡。曾與黃爭執的食客梁寶鈿亦有律師代表在場，並被列為利害關係的一方。

4原因可令血管瘤爆裂

腦神經外科顧問醫生陳甘棠供稱，血管瘤爆裂主要有4個原因，若黃之前已有血管瘤，有機會受外來力量撞至爆裂、因打鬥而血壓上升導致爆裂，或突然爆裂。若黃原本沒有血管瘤，則有可能在打鬥時使血管撕裂，形成撕裂性動脈瘤。

腦神經外科顧問醫生陳甘棠稱九成血管瘤都沒有病癥，若血壓上升或受外力撞擊，或會突然爆裂。(劉安琪攝)

九成血管瘤沒有病徵

陳續指，逾九成的血管瘤均沒有病徵，普通檢查亦未能驗出，故即使黃一早已有血管瘤，其病史沒有提及屬正常。另陳稱血管瘤因外力而爆裂的可能性較低，因血管瘤「隨時都可以爆」，甚至睡眠期間亦有可能會爆。

黃的血管瘤在後腦與腦幹接近

另黃的血管瘤位於後腦位置，該處的空間較狹窄，血管亦較為幼，且與腦幹接近，因此一旦動脈瘤破裂，少量出血便會導致黃不能呼吸，繼而可以迅速陷入昏迷。

案中證人的主要供詞。(詳看下圖)

死者妻望陪審團講公道說話

代表梁寶鈿的大律師蔡兆昇結案陳詞時指，陪審員首先須判斷黃的死是否與梁的行為有因果關系，若認為有則須進一步思考梁的行為是否合法。蔡律師指出黃死於自然的可能性較大，正如早前出庭作供的3名證人，均認為黃在案發前已有血管瘤，若陪審員接納此說法，則僅需要考慮血管瘤是否自然爆裂。而若陪審員認為黃是死於被殺，則須考慮梁的行為是否屬於使用適當武力自衛，惟強調作出非法被殺裁判必定要達至毫無合理疑點。

黃的妻子藍豔玲則自言不清楚當日發生了什麼事情，但都想知道黃是死於人為或自然，希望陪審員能「講公道說話」。

死因裁判官將於明早引導陪審員。

案件編號：CCDI-253/2016(DK)