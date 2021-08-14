徐英偉：港隊東奧佳績經政府多年努力　香港馬拉松須以防疫優先

港隊運動員在東京奧運取得1金2銀3銅歷史性佳績，民政事務局局長徐英偉今早（14日）在電台節目表示，對港隊取得佳績感到非常高興，認為今次「收成期」是港府過去10多年來推動體育發展，包括投放資源、政策改動所得來的成果。

他形容，港府「瞓身」推動香港體育發展，並非只向奪得獎牌的項目投放資源，除津貼之外，一直從食宿、訓練和醫療輔助等方面支援運動員，未來會加強從科技層面支援，例如提升裝備及協助運動員復原。



徐英偉盼推動體育專業化 增就業機會

徐英偉說，香港有土壤推動體育發展，例如舉辦大型體育盛事等，過去體育產業GDP達500億元，並持續上升，希望可以推動香港體育專業化，培育體育專業人才，提供更多與體育相關的就業機會。他指，當局會研究透過不同方式增加體育設施，包括增加地積比等，亦希望可以盡快完成體院擴建計劃。

體育專員楊德強指，體育普及化及精英化需要並行，從小發掘體育精英，港隊奧運佳績顯示港府的支援有成效，冀家長了解到政府目前為運動員提供獎學金等支援，運動員訓練期間可繼續學業，毋須擔心支援不足。

今年10月的渣打馬拉松能否舉行仍有待政府決定，徐英偉表示，平衡舉辦盛事及做足防疫要求，並將大型項目的風險減到最低，不想賽事引起群組爆發，必須以策安全，防疫優先，當局正與香港業餘田徑總會緊密聯繫，商討如何安全舉辦賽事，例如要求全數參賽者要接種疫苗或接受檢測，以及對外地選手的防疫要求等，希望有好消息。

▼2020東京奧運香港獎牌得主▼

