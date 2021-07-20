首宗國安法審訊｜控方指被告行為如巡遊　強調光時有港獨之意

男子唐英傑涉於去年7.1騎展示「光復香港時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家等罪名，為首宗審理的《港區國安法》案件。案件今（20日）在高等法院作結案陳詞，控方指被告當時故意違反法律，以電單車作致命武器，展示有政治訊息的旗幟，越過多條警方防線，行為如巡遊，最終令三名警員嚴重受傷。辯方今亦完成結案陳詞，案件將於下周二(27日)裁決。



控方代表先陳詞，署理副刑事檢控專員周天行要求法庭，不單要考慮被告駕駛電單車，並在謝斐道和柯布連道防線撞跌警員，亦需考慮整個事件。

被告未有理會警員的停車要求

周指被告當日越過多條警方防線，未有理會警員的停車要求，電單車和警員最近的距離，曾只有1至2米。周指，被告的行為故意違反法律，不但針對警員，更如巡遊般，宣揚其政治主張，以煽動他人分裂國家。更有在場人士目睹後拍手歡呼。

案發經過。(詳看下圖)

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光時必然解將香港分裂出去

對於控方專家、嶺大歷史系教授劉智鵬指，「光時」口號用於香港的政治環境，必然指把香港從中國分裂出去。周天行指，辯方專家也接納可這樣解讀該口號。

指辯方研究不完整和有偏見

周又指，辯方兩名專家非中國歷史的專家，專家報告中就連登討論區的帖文研究，不能協助法庭理解「光時」口號，而小組討論的研究則不完整和有偏見。

口號出現之日有人破壞國徽

劉的報告則考慮提倡港獨的梁天琦，於2016年參加立法會補選的發言，劉的報告亦考慮，在反修例運動中首次出現「光時」口號，為2019年7月21日在中聯辦外的示威， 當時亦有人破壞國徽，有分裂國家意味。周著法庭考慮劉的報告，以字面意思理解口號。

就煽動他人分裂國家，周亦指案發日為《港區國安法》生效首天，港島亦有多次示威。此外，周指以被告的教育背景，包括曾修讀中史，會明白「光時」之意。

指被告以電單車作為致命武器

就恐佈活動罪，控方指，被告以電單車作為致命武器，不但三名被撞警員嚴重受傷，亦危害其他道路使用者。

被告唐英傑(24歲，侍應)。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

控方專家對光時口唬的解讀。(詳看下圖)

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辯方專家對光時口號的看法。(詳看下圖)