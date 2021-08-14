香港首次直播殘奧賽事　團長胡小玲：冀延續奧運氣氛　有奪牌希望

東京2020殘疾人奧運會舉行在即，香港電台將首次於香港直播開幕禮、閉幕禮及各項賽事，並會以雙語及手語播出《東京殘奧時刻》，另外更有烏都語配音版，以關注不同市民需要。殘奧香港代表團團長胡小玲指出今次是香港首次直播殘奧賽事，希望可藉此加深大眾認識，並吸引更多殘疾人士加入殘奧運行業。



香港電台於今日舉辦「殘奧共融睇 沒有不可能」打氣活動，為即將出戰東京殘奧的運動員打氣。（廖雁雄攝）

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東京2020殘疾人奧運會將於8月24日開幕，港台將由當日起至9月5日，於港台電視32直播開幕禮、閉幕禮及各項賽事，播出超過70小時的賽事直播，每日亦會直播不少於5小時的比賽項目，並優先播出港隊參賽賽事。

香港電台將首次於香港直播開幕禮、閉幕禮及各項賽事，播出超過70小時的賽事直播。（廖雁雄攝）

雙語及手語直播，照顧不同人需要

除賽事直播外，港台亦會於港台電視31，每晚9時30分播出一小時的直播節目《東京殘奧時刻》，並加入英語廣播及手語即時傳譯，以照顧不同人士需要；另外，每日下午2時5分會播出烏都語配音版的《東京殘奧時刻》，以關照小數族裔人士需要。

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希望奧運中全城狂熱為運動員打氣的氣氛可以延續

香港電台於今日舉辦「殘奧共融睇 沒有不可能」打氣活動，為即將出戰東京殘奧的運動員打氣，嘉賓之一的東京殘奧香港代表團團長胡小玲認為，直播賽事可加深大眾認識，並吸引更多殘疾人士加入殘奧運行業；亦希望奧運中全城狂熱為運動員打氣的氣氛可以延續，而競技場上表現即時程現於觀眾眼前，亦可鼓舞運動員有更好表現。

每日下午2時5分會播出烏都語配音版的《東京殘奧時刻》，以關照小數族裔人士需要。（廖雁雄攝）

胡小玲：對八個項目都有期望

對於坊間有聲音指殘疾運動員與一般運動員待遇差距大，胡小玲指正逐步提高殘疾運動員的待遇，例如今年的獎金是去年的雙倍；而比賽項目方面，胡小玲則對參賽的八個項目都相當有信心，「對八個項目都完全有期望，部分項目或有機會奪牌」，希望香港市民拭目以待，為運動員打氣。

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