中大嚴鴻霖：減排須改出行習慣　應評估不同空氣污染水平健康風險

中大地理與資源管理學系副教授嚴鴻霖指出，世界衛生組織推算，戶外空氣污染每年導致420萬人提早死亡，空氣污染已成全球需要重點解決的環境問題之一。港府雖推出《香港清新空氣藍圖2035》，惟他認為香港減排政策須由改善市民行為入手，建議政府從政策提供誘因，令市民多乘交通工具，城市規劃上做到行人和單車友善。

嚴又認為，當局在評估各項減排措施時，可加入最新科研成果，並應在計算空氣污染物濃度水平變化外，同時評估市民暴露在不同污染物水平的健康風險。



中大地理與資源管理學系副教授嚴鴻霖在香港電台節目《香港家書》表示，空氣質素好壞既影響港人健康，亦影響城市形象，期望政府由改變市民行為著手，達真正有效的減排。

電動車非零排放 倡港府提誘因鼓勵市民乘公共交通工具

他解釋，電動車非零排放，只是將「原本汽車排出的污染物，搬到去電廠的煙囪口」，只解決路邊空氣污染問題，建議政府盡快落實政策，提供誘因令市民多乘搭公共交通工具，如令交通工具更快捷、便宜和舒適；並從「行人友善」和「單車友善」著手規劃城市；以及利用最新科研成果增加政策的成本效益。

身兼世衞全球空氣污染和健康技術建議小組專家委員的嚴鴻霖建議，政府進行大型有系統的市民污染物暴露水平評估，即評估各項減排措施時，除計算空氣污染物濃度水平變化，亦要評估市民暴露在不同污染物水平的健康風險。

▼6月29日，環境局公布《香港清新空氣藍圖2035》▼

