吳文芳：當年廣告界的關公事件｜乜都有哲學｜連載之九

有一個新年，我和家人在毛里裘斯度假，回港前的晚上收到秘書來電，告知香港旅遊發展局（前身為香港旅遊協會）選了另一廣告公司，而我們的廣告公司智威湯遜則輸了。那個晚上我暴跳如雷，深深不忿。「沒有可能，沒有可能！」

那年夏天我們輸了 ｜ 文：吳文芳

我們的創意將香港定位為「Hong Kong is like a movie... Light, Camera and Action」， 這是電影行業中，所有導演都會這樣叫的。燈光一亮，開動攝影機；開了攝影機後，精彩絕倫的劇情就會開始。維多利亞港就是世上最美麗的佈景，加上耀眼的燈光，高聳入雲的大廈，叫一聲 「Camera」，展示一個優秀的笑容，就是一套帶回家的好電影。在整個比稿的過程中，我們節節領先，直到那個晚上。為何會輸呢？

輸在公關！香港旅遊發展，當時還是要靠國際市場，特別是美國場。客戶在看完比稿後，去了美國三大城市視察。客戶到三藩市，對方派了專人去接待；我們只派了當地一個客戶部經理通個電話，約客戶到公司開會。第二站芝加哥，我們只有一次會面，開了一個介紹會議；而對方則安排了他們去見李·艾科卡（Lee Iacocca）。李·艾科卡告訴香港的客人，「我跟他們合作無間，十分開心。」在他們的電梯裡還沒有落到一樓，我們已經輸了。

李·艾科卡是誰？他是美國汽車業的神話，先後擔任過福特汽車公司和佳士拿汽車公司總裁。在福特汽車公司中，他創造了野馬（Mustang）汽車品牌，後來轉到瀕臨倒閉的佳士拿汽車當總裁，而改變了佳士拿的命運。李·艾科卡被稱為世界最傳奇的人物，他從學徒做到總裁，堅強的意志使他可以逆境崛起，創造一個又一個的神話。我們能夠不輸嗎？

又是資深廣告人林俊明（Jimmy Lam）的那句話 ——「廣告無真理」！

香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳、紀文鳳與嘉賓何媛文（中） 合照（香港電台提供）

第九集受訪嘉賓：資深項目製作總監何媛文，曾於頂級廣告公司擔任電視製作主管。2002年，她與國際著名導演張藝謀展開多項合作，並擔任2008年北京奧運會中，開幕及閉幕式視覺影像組製作總監，其後於2010年出任上海世界博覽會企業館製作總監。近年，她亦負責「閃耀維港」以及「幻彩詠香江」等光影項目製作。



（本文為不代表藝文格物立場）



【延伸閱讀：廣告定律就是沒有定律｜吳文芳】

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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