吳文芳：當年廣告界的關公事件｜乜都有哲學｜連載之九

有一個新年,我和家人在毛里裘斯度假,回港前的晚上收到秘書來電,告知香港旅遊發展局(前身為香港旅遊協會)選了另一廣告公司,而我們的廣告公司智威湯遜則輸了。那個晚上我暴跳如雷,深深不忿。「沒有可能,沒有可能!」

那年夏天我們輸了 | 文:吳文芳

我們的創意將香港定位為「Hong Kong is like a movie... Light, Camera and Action」, 這是電影行業中,所有導演都會這樣叫的。燈光一亮,開動攝影機;開了攝影機後,精彩絕倫的劇情就會開始。維多利亞港就是世上最美麗的佈景,加上耀眼的燈光,高聳入雲的大廈,叫一聲 「Camera」,展示一個優秀的笑容,就是一套帶回家的好電影。在整個比稿的過程中,我們節節領先,直到那個晚上。為何會輸呢?

輸在公關!香港旅遊發展,當時還是要靠國際市場,特別是美國場。客戶在看完比稿後,去了美國三大城市視察。客戶到三藩市,對方派了專人去接待;我們只派了當地一個客戶部經理通個電話,約客戶到公司開會。第二站芝加哥,我們只有一次會面,開了一個介紹會議;而對方則安排了他們去見李·艾科卡(Lee Iacocca)。李·艾科卡告訴香港的客人,「我跟他們合作無間,十分開心。」在他們的電梯裡還沒有落到一樓,我們已經輸了。

李·艾科卡是誰?他是美國汽車業的神話,先後擔任過福特汽車公司和佳士拿汽車公司總裁。在福特汽車公司中,他創造了野馬(Mustang)汽車品牌,後來轉到瀕臨倒閉的佳士拿汽車當總裁,而改變了佳士拿的命運。李·艾科卡被稱為世界最傳奇的人物,他從學徒做到總裁,堅強的意志使他可以逆境崛起,創造一個又一個的神話。我們能夠不輸嗎?

又是資深廣告人林俊明(Jimmy Lam)的那句話 ——「廣告無真理」!

香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳、紀文鳳與嘉賓何媛文(中) 合照(香港電台提供)

第九集受訪嘉賓:資深項目製作總監何媛文,曾於頂級廣告公司擔任電視製作主管。2002年,她與國際著名導演張藝謀展開多項合作,並擔任2008年北京奧運會中,開幕及閉幕式視覺影像組製作總監,其後於2010年出任上海世界博覽會企業館製作總監。近年,她亦負責「閃耀維港」以及「幻彩詠香江」等光影項目製作。



(本文為不代表藝文格物立場)



【延伸閱讀:廣告定律就是沒有定律|吳文芳】

香港電台第一台節目《乜都有哲學》,現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持,資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持,透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事,以及淺談廣告構思與創作,讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳(Willde Ng)|前導演、前廣告人,近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣,1979年加拿大留學回港,三年後加入香港智威湯遜(JWT)擔任美術創作總監,並於1989年晉升執行創意總監,是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務,任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年,吳文芳離開JWT,創立「另一影廠」,成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年,吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited(不假思索有限公司),一間以人為本的企業傳播諮詢公司,為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢,提出口號「我會做好呢份工!」,令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌(亞太版)「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一,表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告,吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌,計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等,全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館,希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



延伸閱讀——

喬木談攝影:你選擇聚焦的影像是帶有一絲自我投射

喬木近照(作者提供)

黃霑的遺物|論文戰後講到回歸 廣播道訪問四大天王粉絲極痛苦

李志清畫寫沙田大圍白田村細路舊時生活

文學新人葉秋弦散文記錄故鄉年代

三不管地帶|九龍城寨生活照﹕你有你墮落 小孩在天台玩得很盡興

書展尚未回復疫前人潮 開幕最矚目書種是......

黃霑和香港流行文化|林綸詩專欄

粵語「包剪揼」「呈沉磨較叉燒包」考證有書可查

80後男男因「生理需要」合租書攤?專訪望日、鄧賜民

梁慕靈:小說所寫的香港好像突然成為某種歷史

由危險荒島到知名東方之珠:形塑香港的旅遊文化史