移民潮｜英國學位緊張港家庭轉攻加拿大　新移民到埗要留意邊幾樣

港人移民潮成為近期熱話，不少家庭都會因BNO簽證較簡單及低成本考慮移英。但有移民顧問指出，隨著越來越多港人持BNO簽證抵英開展新生活，當地部份熱門城市已出現「飽和」情況，近期多了人因就業、子女升學等考慮，將首選移民目的地轉為加拿大。另外，不同國家的移民政策及於抵步當地後，均有獨特須注意事項，一不留神易墮「黑工」或稅務陷阱。

今年初首度舉辦的國際移民及置業博覽「添食」，於本周六（28日）及下周日（29日）一連兩天在灣仔會展舉行。大會將邀請名嘴陶傑演講，分享外國文化及生活心得。



國際移民及置業博覽總監謝沛豪表示，現時英國一些受歡迎的學校供不應求，不少港人因就業、子女升學考慮而轉戰加拿大。（張君豪攝）

BNO簽證低門檻但趨飽和 港人轉攻加拿大

國際移民及置業博覽總監謝沛豪表示，BNO Visa計劃後吸引很多港人移民英國，當地部份熱門城市如Reading（雷丁）、Kingston（京斯敦）開始出現「飽和」，受歡迎學校的學位供不應求，移民家庭子女難入讀區內一些具名氣及水準較高的學校，「小朋友唔會無書讀，始終英國同香港一樣實行強制性教育。」但可能要入讀一些水準較參差的學校。

謝沛豪稱，近期部份有意移民的港人會因升學或就業等因素，考慮轉攻傳統「移民大國」加拿大，因當地熱門學校的學位未如英國般緊張，且早年有不少港人已移居當地，可以有親戚照應。惟加拿大目前因疫情爆發，審批簽證速度拖慢，建議市民要先多做研究，了解情況。

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移民到埗要注意呢幾樣 免墮黑工、稅務陷阱

各國移民資訊及政策會不斷更新，選擇自行申請移民的市民，在做資料蒐集期間，小心會有「炒車」情況發生。另外，新移民去到外地亦有很多事情需要注意，謝沛豪舉例，西方國家稅制一定比香港複雜，港人缺乏處理繁複稅務的知識及經驗，「萬一忽略其中一部份，可能個損失會比搵專家查詢更大。」

▼機場現移民往英國潮不少市民與送機親友送別▼



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移民初到埗也有很多後續事宜要注意，謝沛豪指以移民美國為例，抵達後需向所屬城市的社會安全局申請社會安全卡（俗稱工卡），該卡為美國人向政府申報收入及記錄繳稅資料的個人戶口，近年更已成為實際上的身份證，沒有申請便會淪為「黑工」。他說，每個國家在移民方案或政策上都有分別，建議市民可先向移民顧問查詢，可提供一站式服務，照顧移民前後需要。

謝沛豪認為，有關移民的資訊及政策會不斷更新改變，選擇自行申請移民的市民易「炒車」誤做黑工或交錯稅，建議大眾應尋找移民僱問查詢。（羅君豪攝）

移民博覽將舉辦馬拉松式講座吸引市民入場

有見港人對移民相關服務的需求大增，謝沛豪表示，本月舉辦的移民博覽，將邀請超過60間移民公司及各類移民業務相關機構參展，並會篩選值得信賴、信譽良好的參展商，今年3月舉辦的首屆移民展反應熱烈，入場人數達二萬人。

謝沛豪稱，今年初展覽期間舉辦的馬拉松式移民講座大受歡迎，每場入座率都近9成。本月舉行的第二屆展覽，同樣有馬拉松式講座，且數量及涵蓋範圍比首屆更多及廣泛。大會亦邀請了曾居於英國16年的名嘴陶傑到場演講，分享他在當地生活的心得及經驗。