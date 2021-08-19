LC Beauty潤膚霜水銀超標2000倍　市民用後蛋白尿　衞生署籲停用

衞生署衞生防護中心表示，接獲醫院管理局通報一宗涉及一名36歲女病人懷疑水銀中毒個案。女病人在今年7月下旬入院後診斷有蛋白尿（即尿液中出現過量蛋白質），並表示曾使用品牌為「LC Beauty」的美白日霜及晚霜約三個月。她的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用該產品有關。



水銀超標分別1152倍、2056倍

醫管局的化驗顯示該兩款產品水銀含量分別為可接受水平的1,152倍（日霜）和2,056倍（晚霜）。衞生防護中心的調查仍然繼續，個案亦已轉交相關執法部門跟進。

衞生防護中心表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等，嚴重者可引致腎衰竭。

發言人補充，由於兩款產品的水銀含量遠高於可接受水平，使用或會導致嚴重副作用，故正使用該兩款產品的市民應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。此外，市民亦不應購買或使用成分或來源不明的潤膚霜。