新東陽魚鬆水銀超標62%　食環署指令受影響批次下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）公布，台灣新東陽200克魚鬆產品樣本被檢出金屬雜質汞（水銀），即水銀的含量比法例標準高出62%。產品的分銷商為B&S Company，中心已知會涉事商戶違規，並指令其將受影響批次產品停售及下架。市民可於辦公時間致電分銷商熱線3628 7800，查詢上述產品的回收事宜。

含百萬分之零點八一水銀

食安中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取新東陽200克魚鬆產品樣本進行檢測。有關產品的來源地為台灣，最佳食用日期是2021年4月10日。結果顯示，樣本含百萬分之零點八一的汞，比法例標準上限百萬分之零點五高出62%。

產品的分銷商為B&S Company，中心已知會涉事商戶違規，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電分銷商熱線36287800，查詢上述產品的回收事宜。中心正追查有關產品的來源。

食安中心發言人說，汞（水銀）可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。