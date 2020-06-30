新西蘭進口青衣魚柳水銀超標2.4倍　食環署指令停售及下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（30日）公布，一個由新西蘭進口的預先包裝冷藏青衣魚柳樣本，被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量含百萬分之一點六九，比法例標準百萬分之零點五超標2.4倍。 據了解，樣本在香港灣仔寶靈頓道6號寶靈大廈地下E舖一間新鮮糧食店購得。

進口商正進行回收

食物環境衞生署食物安全中心表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從灣仔一間新鮮糧食店抽取上述樣本進行檢測。有關樣本名為「紐西蘭青衣魚柳」，產地為新西蘭，分銷商為新國華，由海盛食品有限公司進口商，「此日期前最佳」為2020年11月26日。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架；而有關進口商亦正按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電進口商熱線2563 8878，查詢上述產品的回收事宜，中心亦正追查有關產品的來源。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

汞可損害腦部 孕婦和幼童不應吃

中心發言人表示，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力；另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。