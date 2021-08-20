新冠肺炎｜今增2宗輸入　患者來自德國及俄羅斯　均帶變種病毒

衞生防護中心今日（20日）公布，新增2宗新冠肺炎輸入個案，患者分別來自德國和俄羅斯，均帶有L452R變種病毒株，並已完成接種兩劑疫苗。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。



▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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據衞生防護中心資料，53歲男患者（#12049）於8月16日乘搭漢莎航空LH796航班從德國抵港，其後在香港One-Eight-One酒店及服務式住宅接受檢疫。患者無病徵，帶有L452R變種病毒株。他於4月14日及5月5日在本港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月13日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

第二宗個案的30歲女患者（#12050）為機組人員，她於8月18日乘搭RSY8109航班從俄羅斯抵港，無病徵，帶有L452R變種病毒株。她於7月1日及7月22日在俄羅斯接種兩劑Sputnik V疫苗。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

