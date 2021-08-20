新冠肺炎・8.20｜増2輸入個案　國泰機管局推強制員工打疫苗計劃

衞生防護中心今日(20日)公佈兩宗輸入個案，兩人分別由德國及俄羅斯抵港，其中53歲男患者已在香港接種兩劑復必泰疫苗，並持有血液抗體測試陽性證明，30歲俄羅斯女患者則曾在當地接種疫苗。



本港新型冠狀病毒肺炎疫情平穩，昨日（19日）新增五宗輸入個案。衞生防護中心昨亦調查一宗初步確診個案，惟病人入院後再採樣均是陰性。香港大學微生物學系講座教授袁國勇與衞生署人員到診所視察後認為，因診所同時有提供科興疫苗接種服務，個案最大機會屬假陽性，疑病人採樣時被疫苗殘留物污染，並非真的發生感染。



另外，港府昨日亦公布考慮到與新加坡疫情防控所採取的策略存在差異，決定放棄「航空旅遊氣泡」。



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



新冠疫苗｜單日打首劑人數再少於次劑 預約人數再創三個月新低

【22:49】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（20日）已踏入第176日。單日打針人數連跌3日後，今日回升至62,900人打針，但當中只有約四成人接種第一針，連續第二日少於打第二針。現時累計388.4萬人已打首劑疫苗，佔12歲及以上居民57.7%。今日預約人數有1.1萬人，為連續4日下跌，再創5月22日以來新低。



此外，昨日錄得19宗接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，3人需要留院觀察。

越野跑活動樂毅施行者已連續兩年停辦，對上一次舉行為於2018年。（資料圖片）

樂施毅行者停辦兩屆 將於11月復辦 參加者須打齊兩針

【22:18】樂施會舉行的「樂施毅行者」過去2年分別因反修例運動及疫情影響停辦，樂施會今日（20日)公布，將於11月19日至21日復辦實體活動。因應政府於限聚令下舉辦大型體育活動的要求，不建議安排支援隊員以減少參與人數，而所有參與人員在活動前14天需要完成注射兩劑疫苗。

強制檢測｜赤柱外傭染變種病毒 曾訪灣仔八方雲集等4地點要覆檢

【21:45】本港新冠肺炎疫情近月平穩，惟仍不時有變種病毒個案。早前一名美國返港獲減檢疫至只需7日的38歲外傭，返回社區才被驗出確診並帶有變種病毒。食物及衞生局今日（20日）公布強制檢測公告，因應該宗個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括灣仔道八方雲集鍋貼水餃專門店、赤柱廣場3hreesixty等。相關人士須在8月22日或之前接受檢測，已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受強制檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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國泰所有員工須12月前打疫苗 機管局限特定群組9月底前打齊針

【20:25】國泰航空已要求10月1日起所有進入國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商均必須已接種疫苗，而近日一名貴賓室外判員工確診並帶有變種病毒後，公司今日發出通告，規定從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

國泰表示，對接種疫苗仍有顧慮的個別員工，公司會免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有兩天疫苗假期，但補充稱會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。

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電腦節2021｜今起一連三日舉行 展商劈價促銷 盼生意達疫前水平

【19:49】去年因疫情取消的「香港電腦通訊節」今日（20日）起，於8月20日至23日一連三日舉行，展場不少產品都減價發售，當中部分貨品更低至一折。



電腦節大會又向入場人士提供「幸運卡」，有機會贏取最高500元消費現金券。會場下午人流逐漸增多，有商户對生意感樂觀，預期銷量可比兩年前疫情爆發前，增加兩至三成。

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新冠肺炎｜機場員工被轉機客傳染 陳肇始點名機管局改善轉機安排

【16:02】香港機場多次失守，機場國泰貴賓室女員工懷疑被英國轉機客傳染Delta變種病毒。食物及衞生局局長陳肇始今日在立法會（20日）表示，該局與運輸及房屋局將要求機管局，改善現時轉機的安排。另外，亦關注員工接種疫苗情況。

陳肇始表示，會要求機管局改善轉機安排。（盧翊銘攝）

鍾南山料內地年底實現群體免疫 加強針可令抗體水平增逾10倍

【15:44】據國家衛健委消息，截至周四（19日）內地累計報告接種新冠疫苗逾19億劑次。另外，中國工程院院士鍾南山周五（20日）出席會議時表示，中國的新冠疫苗接種率需要達到80%以上，才能夠建立有效的群體免疫，該目標有望今年年底前實現。

旅遊氣泡爆破 業界指沒期望沒失望 料明年才開關︰冇預過搞得成

【15:43】港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，不過受新冠疫情反覆爆發的影響，曾兩度在氣泡開通前緊急煞停。直至昨日（19日），兩地旅遊氣泡正式宣布爆破，不過港人到當地毋須再接受隔離。而以港府現時的入境安排，完成疫苗接種者則需隔離14日，未打針則隔離21日。商經局局長邱騰華今日（20日）宣布，由於兩地訂立的要求未能達一致，未能符合氣泡要求。



縱橫遊執行董事袁振寧指，對消息並不感到驚訝，直言「冇期望就冇失望，都冇預過佢搞得成」，又指業界均放棄今年通關的願望，期望政府與其他港人熱門的旅遊地點協議旅遊氣泡。他認為，只要任何一方設有隔離安排，旅行社無法推出旅遊產品。而新加坡香港商會會長陳文平亦表示，將考慮取消原定9月26日回港的安排，指疫情令他們的生意模式轉變。

▼已爆破的新加坡旅遊氣泡詳情▼



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新冠肺炎｜今增2宗輸入 患者來自德國及俄羅斯 均帶變種病毒

【14:44】衞生防護中心今日（20日）公布，新增2宗新冠肺炎輸入個案，患者分別來自德國和俄羅斯，均帶有L452R變種病毒株，並已完成接種兩劑疫苗。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。

馬來西亞改列高風險 當地港人回港夢碎 質疑為何不承認當地針紙

【14:38】馬來西亞及泰國等15個國家，由今日（20日）起被列作高風險A組指明地區，在當地港人必須持有認可疫苗接種紀錄，即國家須在世衞「嚴格監管機構」名單，才可登機回港及接受21天檢疫。亞洲地區只有日本在該名單榜上有名。



有居馬來西亞港人因政策轉變，回港探親計劃破碎。他批評政府準則奇怪，因當地大部份人均接種科興或復必泰疫苗，情況與本港相似。他又說，倘政府是因擔心某地出現假針紙問題，應與20多個A組指明地區合作，設法嚴格檢查針紙，而非一刀切禁止非名單上國家的港人入境。

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旅遊氣泡爆破 邱騰華：新加坡採取新方向 會繼續溝通審視現況

【14:22】香港與新加坡的旅遊氣泡昨日（19日）正式爆破，因當地在防疫策略上採取新方向，決定與病毒共存，與兩地訂立的要求未達一致。



商務及經濟發展局局長邱騰華今早（ 20日）出席活動後回應指，新加坡改變防疫方向，未能符合氣泡要求，但稱會不斷審視狀況，與當地政府持續溝通磋商。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）回應旅遊氣泡爆破，指新加坡改變防疫方向，未能符合兩地訂立的要求。（何家達攝）

妮歌潔曼來港拍劇 共5人獲豁免檢疫 邱騰華：無人違反防疫安排

【13:51】奧斯卡金像影后妮歌潔曼（ Nicole Kidman ）日前來港拍攝美劇《Expats》，劇組共5人獲港府豁免檢疫，安排惹起爭議。



商務及經濟發展局局長邱騰華今早（20日）出席活動後回應事件，指按例豁免了5人的檢疫安排，但相關人士需提交行程，並逗留在指定地點，如需視察場地或購物，當局會接受與工作相關的合理申請，強調相關人員，未有違反已定下的防疫安排。

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疫苗抽獎｜恒基第四輪足金抽獎220名幸運兒名單一覽 9月2日再抽

【12:44】為響應政府「谷針」，恒基兆業集團推出6次疫苗大抽獎活動，最後一次抽獎的頭獎得主，可獨得價值超過100萬港元的9999實金60両。第4輪抽獎結果今（20日）公布，再有20人抽中「金獎」9999實金一両，而1,000商場電子購物禮券和超市零售現金券則分別有100人贏得。下一次大抽獎將於9月2日舉行，本月30日結束登記，已打齊兩針的市民要把握機會，再接再勵。

▼即睇恒基第四輪抽獎得獎名單▼



旅遊氣泡｜港長者疫苗接種率低 專家：與新加坡通關易掀災難

【11:46】港星旅遊氣泡爆破，緣於新加坡不再以清零為目標，改以與病毒共存。本港專家稱，當地長者新冠疫苗接種率近八成，但香港仍然不足兩成，警告若與仍然爆發疫情的地區通關，隨時令本地爆疫，增加長者感染甚至死亡風險，令醫療系統崩潰。

旅遊氣泡正式結束 星港防疫策略現分歧 商會：獅城放寬令人安慰

【09:14】香港與新加坡的旅遊氣泡正式爆破，當地決定與病毒共存，無法再達氣泡要求。新加坡香港商會稱，計劃始終趕不上變化，唯一安慰是新加坡不再要求香港旅客隔離，但回港仍然要檢疫，無法即日往返，相信隔離完後都會逗留多幾日，接觸更多生意伙伴才離開。

▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼



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昨日總覽︰