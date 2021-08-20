旅遊氣泡爆破　業界指沒期望沒失望　料明年才開關︰冇預過搞得成

港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，不過受新冠疫情反覆爆發的影響，曾兩度在氣泡開通前緊急煞停。直至昨日（19日），兩地旅遊氣泡正式宣布爆破，不過港人到當地毋須再接受隔離。而以港府現時的入境安排，完成疫苗接種者則需隔離14日，未打針則隔離21日。商經局局長邱騰華今日（20日）宣布，由於兩地訂立的要求未能達一致，未能符合氣泡要求。

縱橫遊執行董事袁振寧指，對消息並不感到驚訝，直言「冇期望就冇失望，都冇預過佢搞得成」，又指業界均放棄今年通關的願望，期望政府與其他港人熱門的旅遊地點。他認為，只要任何一方設有隔離安排，旅行社無法推出旅遊產品。而新加坡香港商會會長陳文平亦表示，將考慮取消原定9月26日回港的安排，指疫情令他們的生意模式轉變。



▼已爆破的新加坡旅遊氣泡詳情▼



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入境新加坡毋須接受隔離

新加坡政府當局近日採取防疫新方向，決定與病毒共存，放寬過去嚴謹的措施，港人到當地毋須再接受隔離。不過，香港將新加坡列為中風險地區，完成疫苗接種的人士，若由當地抵港需接受隔離14日，無打針者更需隔離21日。商經局局長邱騰華今日指，由於兩地訂立的要求未能達一致，未能符合氣泡要求，稱會不斷審視狀況，與當地政府持續溝通磋商。

縱橫遊常務董事袁振寧指，根據疫情前的數據，全年約30多萬人離港到新加坡，估計僅得經商或探親的人士飛往當地，直言無助帶動旅遊業。（資料圖片／鄭子峰攝）

業界放棄今年通關的願望

對於旅遊氣泡爆破，縱橫遊執行董事袁振寧直言，「冇期望就冇失望，都冇預過佢搞得成。」他表示，Delta變種病毒於全球肆虐，業界均放棄今年通關的願望，期望政府與其他港人熱門的旅遊地點，如內地、澳門、泰國協議旅遊氣泡。他亦指，新加坡最新的防疫政策，與歐洲等國相似，入境當地同樣毋須隔離。但他認為，根據疫情前的數據，全年約30多萬人離港到新加坡，估計僅得經商或探親的人士飛往當地，直言無助帶動旅遊業。

袁續透露，現時僅獲數宗新加坡的查詢，認為回港後接受14日隔離並不吸引。他亦指，以新加坡目前的措施，同時全球爆發變種病毒，推斷當地感染人數將會上升，即使退休人士亦不願冒風險到當地旅行。「好似我之前講咁，任何一邊有隔離措施，都唔會做到旅遊產品。」

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新加坡香港商會會長︰考慮取消原定9月抵港的安排

新加坡香港商會會長陳文平今早於電台節目表示，原打算9月26日回港，但不願隔離14日，因而考慮取消。他指，商家於疫情前會即日往返兩地，但疫情令他們的生意模式轉變，改為延長在港的時間。「可能先去大陸隔離完，見晒生意朋友，唔會留（香港）兩三日就走，起碼留返一個禮拜先返新加坡。」

Brand Expedia 亞太區傳訊主管Lavinia Rajaram表示，由新加坡政府宣布放寬港澳旅客入境措施後，Expedia.com.hk網站20小時內，搜尋前往新加坡的數據飆升近450%，顯示港澳旅客對此感到興奮和渴望重啟休閒旅遊。她又指，新加坡在過去的6個月內一直是港澳旅客的熱門搜尋目的地之一，於2021年第四季度的行程更為明顯。