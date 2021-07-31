何詩蓓兩奪銀｜泳會報名查詢人數飆升三成　學員視為榜樣自願加操

「香港女飛魚」何詩蓓代表香港在東京奧運兩度奪銀，打破亞洲紀錄，會否掀起學游泳潮？《香港01》記者向多間泳會查詢報名情況，至少兩間泳會指奧運期間查詢及報名人數飆升，滿額程度達八成半至九成半。

海天體育會游泳部更形容，新增的兩至三成查詢中，大多是4至6歲童的家長，與何詩蓓4歲起參與泳班的時間相若。至少兩泳會教練形容本屆奧運氣氛較上兩屆高漲，相信是疫情滯後及何詩蓓奪牌帶動。

城東體育會區域總教練雲大德提醒，本港未有法例規定游泳教練須持牌，建議家長報名前仔細了解教員有否拯溺資格及教練資歷。



▼「香港女飛魚」何詩蓓在東京奧運中兩度奪銀▼



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「香港女飛魚」何詩蓓兩度奪銀，有助推廣游泳項目。《香港01》記者向本港多間泳會查詢，獲傲洋游泳會、海天體育會游泳部、城東體育會及麗華游泳會回覆。首兩間泳會均表示，今年暑假查詢及報名人數明顯增加。

泳會課程總監：初學者半數受奧運效應帶動

有逾十年教水經驗的傲洋游泳會課程總監陳信熹說，今年暑假初學者人數比疫情前同期增約三成，比上屆奧運更踴躍及熱烈，相信部份是疫情下的「滯後新生」，餘下一半受奧運效應帶動，「估計一成半人係疫情個陣學唔到，另外10%至15%係奧運帶動。（港隊泳手何詩蓓兩奪銀牌）有泳手攞牌、全民運動同文化推廣好咗，學員有更明確嘅方向目標。」

「香港女飛魚」何詩蓓兩度奪銀，有助推廣游泳項目。（海天體育會游泳部相片）

陳信熹解釋，以往甚少有新生在暑假中段加入，但現時每日仍有5至10名新生報名，而家長心態亦由過往着重成績，變得希望子女愉快學習，「一般踏入8月會少啲新生，今年明顯多咗人報名，大部份班都八成半或九成半人，有啲區同時段係已經滿額。以前家長多數追時間，宜家着重身心發展多啲，都係想仔女愉快學習、每堂有進步就夠！」

查詢主要為4至6歲幼童家長

何詩蓓4歲時開始參與南華體育會泳班，6歲正式開始接受泳隊訓練。海天體育會游泳部發言人指，奧運期間家長查詢明顯增兩至三成，當中大多是4至6歲學童的家長，相信是受何詩蓓經歷影響，現時泳會九成幾班別已額滿，「宜家報名人數好難同疫情前比，政府泳池宜家仲有人數限制，只可以形容報名人數係理想。」

海天體育會游泳部發言人指，奧運期間家長查詢明顯增兩至三成，當中大多是四至六歲學童的家長。（海天體育會游泳部相片）

家長、學員願「加操」

除了報名人數增加，現職學員的士氣亦大增。現有逾百名學員的麗華游泳會，總教練高麗華形容，何詩蓓成為奪牌令泳界士氣大增，不少學員自發增加操水次數及時間，「對泳會、學員都係好振奮，香港歷史上首次有人奪得奧運牌爭光，家長都報多咗堂，每星期多一日，同學都更加勤力，以前可能會有人借口請假，宜家上足咗。」

城東體育會區域總教練雲大德則表示，暑假屬傳統旺季，疫下泳池仍有人數上限，報名情況難見明顯增幅，預計學游水熱潮望有延至秋冬。（海天體育會游泳部相片）

料學游水熱潮可延至秋冬

城東體育會區域總教練雲大德則表示，暑假屬傳統旺季，疫下泳池仍有人數上限，報名情況難見明顯增幅，但疫下留家觀賽人數多，加上港人對香港的歸屬感較以往強，相信何詩蓓奪佳績有助帶動更多人學游水，預計新生「人氣」可延至秋冬。

惟雲大德提醒，本港未有法例規定游泳教練須持牌，建議家長報名前仔細了解教員有否拯溺資格及教練資歷，「首先要有拯溺資格，其次留意有教練資格嘅老師，香港游泳教師總會、香港業餘游泳總會同中國香港游泳總會都有發教練牌，家長報名前可以問問。」