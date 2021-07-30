何詩蓓再摘銀｜父母任職金融界　父親曾任德勤企業重組服務合伙人

港隊女飛魚何詩蓓在東京奧運兩奪銀牌，是首名獲得兩面奧運獎牌的香港運動員。她的家族背景顯赫，父母均來頭不小，同任職金融界。德勤中國主席周志賢早前在訪問透露，何詩蓓的父親何熹達（Darach Haughey）曾任職德勤企業重組服務合伙人，現已退休。



德勤中國主席周志賢(圖中)在訪問中補充，何詩蓓的父親何熹達（Darach Haughey）曾任職德勤企業重組服務合伙人，現已退休。（德勤Youtube截圖）

何詩蓓日前接受德勤訪問時稱，她成長於非常幸福的家庭，這輩子也未承受過真正痛苦，父母一直對她疼愛有加。因此，她希望離開體壇後，攻讀臨床心理學碩士課程，未來成為一名兒童心理學家，回饋社會及幫助有需要的孩子。德勤中國主席周志賢在訪問中補充，何詩蓓的父親何熹達（Darach Haughey）曾任職德勤企業重組服務合伙人，現已退休。何熹達與德勤中國副主席、「清盤王」黎嘉恩曾為同事，因接手清盤案而為大眾認識。

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何詩蓓家族背景非常顯赫，她是曾經三任前愛爾蘭總理查理斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，亦為前總理史恩利馬斯（Seán Lemass）的曾外甥孫。

而何詩蓓的母親於金管局任職風險管理經理多年。前日（28日）何詩蓓出戰200米自由泳決賽前，金管局向員工發內部電郵，邀請同事一起到56樓看比賽直播，連金管局總裁余偉文亦在現場，坐在第一排睇直播為何詩蓓打氣。