電腦節2021｜今起一連三日舉行　展商劈價促銷　盼生意達疫前水平

去年因疫情取消的「香港電腦通訊節」今日（20日）起，於8月20日至23日一連三日舉行，展場不少產品都減價發售，當中部分貨品更低至一折。

電腦節大會又向入場人士提供「幸運卡」，有機會贏取最高500元消費現金券。會場下午人流逐漸增多，有商户對生意感樂觀，預期銷量可比兩年前疫情爆發前，增加兩至三成。



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主打體驗活動吸引顧客購買

展商Logitech在電腦節特別推出不同優惠，如加購優惠、兩件95折等。今日同樣有會員體驗區，供會員試玩賽車遊戲組合產品。負責人黃先生指，今年會場體驗區，比上屆大1.5倍，希望提供機會讓市民體驗產品，「應該要以體驗為主，而唔係單單減價」。他預期銷量可比兩年前增兩至三成。

大型電腦品牌Acer的職員指今日會有拍賣環節及小遊戲，拍賣價格將由500元起跳。（何進達攝）

展商：人流回復疫前水平 設互動遊戲推廣品牌

日本品牌參展商KIOKIA主力售賣記憶卡及USB，產品經理區國景表示，大部份產品有半價優惠，部份約為市價七折左右。展商又以99元優惠價，限量發售50張記憶卡，今早開場兩小時內已賣光。區國景說，今年電腦節的人流回復至2018年水準，預計銷情比上屆好。

KIOXIA攤檔設互動遊戲環節，讓市民上台玩小遊戲，如小型拍賣會、巨型「層層疊」、開啟「尋寶箱」等，過關後可領取小型書包等小禮品。區國景指，推廣品牌以及增加市民對該公司認識是參展最主要目標，銷售營業額為其次。

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首日人流未算旺場 Acer主攻電競系列產品

大型電腦品牌Acer的職員指今日人流暫時未算多，現階段人流及銷量都比往屆稍遜。店鋪如往年一樣出各種不同優惠，特別是在電競系列產品上，亦有拍賣環節及小遊戲，拍賣價格將由500元起跳。

今年Acer更為消費券推出新優惠，市民若使用消費券購買指定產品，更可在折扣下再減300元至500元不等，但只提供AlipayHK及Wechat Pay的支付方式。Acer對預期銷量都有信心，認為零售市場都購買力比過往強勁。

電競迷花近2000元買鍵盤

市民馬先生指，自己已有四年的電競年資，一直亦有留意電競產品，今日就是主攻電競鍵盤，最終他入手一個近2000元的鍵盤。他指在電腦節購買，會比起市價便宜300至400元。電腦節產品售價較平，所以每一屆都會捧場。

另一市民李先生預計，預算花7,000至8,000元購買手提電腦，認為疫情前電腦節比今年有更多互動小遊戲可領禮品。他稱，今年電腦節有較多電腦產品以外的產品，如口罩和空氣清新機等防疫用品。