新冠疫苗｜單日增5.95萬人打針　接種、預約人數連跌三日

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展近半年，今日（19日）已踏入第175日。港府公布，今日共有約59,500人接種疫苗，連續第三日下跌；而3,858,537人已接種第一針，即達12歲以上人口的57.3%。另外，今日有12,000人預約接種疫苗，同樣是連續第三日下跌。



當局亦指，昨日（18日）共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。



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政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約59,500人接種疫苗，比昨日微跌約400人，過去7日則平均每日有61,993人打針。而接種人士中，有43,163人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而16,374人是接種科興疫苗；另有約48%人是接種首劑疫苗。

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗及復必泰疫苗分別為97%及98%。而網上預約接種第一劑和第二劑人數方面，科興疫苗預約人數約為2,300人；而復必泰疫苗預約人數則約為9,700人，兩者亦是連續兩日下跌。

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政府又指，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約6,881,100劑疫苗。當中科興疫苗有2,611,300劑，復必泰疫苗有4,269,900劑。現時已有約3,858,500人已接種第一劑疫苗，其中約3,022,600人已打第二劑。

另外，截至今日0時0分，過去24小時共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，其中六人已經出院，一人留院觀察，四人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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