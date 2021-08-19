新冠疫苗各世代接種率相差6倍　姜濤90後不及蔡少芬70後

本港新冠疫苗接種計劃於今年2月26日正式展開，174天以來全港已有383萬人接種疫苗，佔12歲及以上居民56.9%，距離政府原定全民免疫屏障目標尚欠13個百分點，又尚需多117萬人打針才可令信和和華置送出第二個豪宅凱滙單位作抽獎。



《香港01》根據政府公開的打疫苗數字，以數據看疫苗接種多個重點。以10年歲為一個組別，由12歲至69歲當中，均有約五成人已打疫苗，比率高低相差6倍。屬「70後」的40至49歲市民最勇躍，截至昨日（18日）有73%人已接種首劑疫苗，其次為「60後」及「80後」群組。



12至19歲青少年中，每兩人就有一人已打疫苗；長者打針比率仍然落後，70至79歲的群組中，只有三分一人已打針，年屆80歲或以上更少，每10人中只有一人如長和系資深顧問李嘉誠已打疫苗。



▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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過去一周預約人數持續減少

截至昨晚，本港已有3,827,807名居民已接種首劑新冠疫苗，佔可接種疫苗人口達56.9%；當中2,991,647人更打了第二劑，比率為44.4%。近一周平均每日約有6萬人打針，當中約一半是打第一劑。不過過去一周預約人數持續少於2萬人，未來新增接種人數料減少。

新冠疫苗接種人口分布 (截至8月18日)。

▼點搫睇各世代打疫苗比率▼



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半數青少年已接種 僅一成80歲或以上長者有打

在截至8月18日，40至49歲的打首劑人數達83萬，佔同年齡比率73.1%，是八個年齡群組中最高。50至59歲、30至39歲及20至29歲的群組中，均已有逾60%已打疫苗，以50至59歲的「60後」最高，達到67%，其餘兩組依次為64.63%及61.33%。

60至69歲的居民中，剛好有一半人已打首劑疫苗（比率為50.05%），有被12至19歲的後起之秀「00後」追過之勢，兩群組僅相差不足0.3個百分點（12至19歲比率為49.78%）。

長者憂略副作用及死亡風險，仍是要他們打疫苗最棘手問題。70至79歲的長者中，只有三分一已打針，到了80歲或以上，接種比率更只有一成。

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在已打了疫苗的居民中，約三分之二選擇接種復必泰疫苗，比揀科興疫苗多近一倍。60歲以上長者，選擇接種科興疫苗的人數均多於復必泰，接種科興疫苗比率達近六成。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼



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▼8月15日 市民趕往社區疫苗接種中心打疫苗▼



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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新冠疫苗接種計劃開展初期，有市民擔憂疫苗衍生的副作用。截至8月8日，衞生署接獲4,927宗異常事件報告。

至於近半個月最常出現的其他異常事件包括頭暈、胸部不適等。科興疫苗最常報告事項為出現皮疹；復必泰疫苗最常見副作用則為頭暈。

新冠疫苗異常事件情況

（香港01製圖）

· 截至8月8日，衞生署接獲4927宗異常事件報告

· 共出現43宗死亡個案

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

