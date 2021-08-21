少年代表屋邨打籃球比賽有歸屬感　聶德權：趁奧運熱潮是好時機

在全城奧運熱效應下，本港第三屆《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃今日（21日）舉行開幕禮，並邀請公務員事務局局長聶德權及行政會議召集人陳智思出席。

有上屆得獎學員表示，代表自己的屋邨參加籃球比賽，較代表學校做校隊更有歸屬感，在訓練中亦學會了收斂脾氣，以及不放棄的精神，又指計劃的教練會因應學員能力提供不同訓練，有助提升技術。



教練提醒改善火爆脾氣 鼓勵學員不要放棄

屯門安定邨為第二屆《邨JUMP！》金盃賽的冠軍隊伍，現年19歲的謝同學表示經朋友介紹參加計劃，覺得能夠代表自己居住的屋邨比賽，特別有歸屬感。他本身亦有參加學校籃球隊，但此計劃的教練會因應學員的實力高低而給予不同的個人訓練。他在計劃中學習改善態度，「以前係場上嘅脾氣比較火爆，但教練提醒我唔好比外來因素影響，就慢慢學習收斂」。

謝同學表示在計劃中認識到一班好隊友，學習團隊精神，更鼓勵其他學員不要因被小看而放棄。銀盃賽冠軍隊代表彭同學亦表示，學會在逆境自強並發揮所長，勉勵師弟妹不要因一時表現不好，便埋沒才能和放棄。

謝同學（左）表示此計劃的教練會因應學員的實力高低而給予不同的個人訓練。右為其教練。（高諾恆攝）

聶德權：趁奧運熱潮辦屋邨籃球賽是好時機

《邨JUMP！》為全港首個以屋邨為單位的青年籃球聯賽及訓練計劃，第一屆於2019年，由凝動香港體育基金主辦。計劃在各區籌組屋邨籃球隊，並邀請甲一球隊「建龍飛馬」合作，為13至17歲的青年提供專業籃球培訓。

今年第三屆《邨JUMP！》計劃邀請到36隊，來自全港14區的屋邨籃球隊參加。開幕典禮今早（21日）在沙田馬場舉行，公務員事務局局長聶德權及行政會議召集人陳智思均在致辭時表示，聯賽趁奧運熱潮舉辦是好時機，表示政府做好運動發展，以及培育運動員的工作。