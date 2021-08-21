杜凱琹邀李靜玩跳樓機：睇下有冇膽生毛　教練再爆金句：個膽好㷫

海洋公園聯同香港體育協會暨奧林匹克委員會今日（21日）於海洋公園舉行「中國香港奧運代表團海洋公園同樂日」，港協暨奧委會會長霍震霆及副會長霍啟剛及部分港隊代表團到場出席，並與觀眾互動，吸引不少市民支持及圍觀。



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海洋公園聯同港協暨奧委會舉行「中國香港奧運代表團海洋公園同樂日」，邀請港隊運動員到海洋公園遊玩，乒乓球隊教練李靜、成員李皓晴、杜凱琹及羽毛球混雙代表鄧俊文及謝影雪等運動員都有出席，吸引近百市民圍觀支持。

杜凱琹邀李靜玩跳樓機 「睇下有冇膽生毛」

為表揚港團在東奧的出色表現，海洋公園向港隊獎牌得主致送「永久入場證」及5張「全年入場證」，其他港隊代表亦會獲頒6張「全年入場證」。乒乓球代表之一杜凱琹在活動上提到，希望可以捉教練李靜玩跳樓機，「佢唔敢玩，捉佢上去睇睇下有冇膽生毛」。

勇奪奧運銅牌的女子乒乓球隊成員表演奧運級別的控球技術，以大型球拍「的波」。（夏家朗攝）

現場表演「的波」 近百觀眾拍掌支持

另外，女子乒乓球隊成員亦表演奧運級別的控球技術，以大型球拍「的波」，並由教練李靜進行旁述；其後又與乒乓球男團成員黃鎮廷及何鈞傑比拼，進行另類乒乓球較量，兩隊更於比賽中途換人，變成以鄧俊文及謝影雪的羽毛球「鄧謝配」，對上三項鐵人選手Oscar Coggins及已退役的Andrew James Wright，雙方均各有得失，最後於圍觀市民掌聲及歡呼中結束比拼。不少市民亦把握機會與喜愛的運動員自拍留念。

市民引金句求與李靜拍照 「可唔可以企中間影張相」

其後港隊成員到山上玩機動遊戲，連李靜教練亦有「落場」，他們先遊玩過山車「極地時速」，遊玩完畢後李靜表示「依家個膽好㷫」，至於會否應杜凱琹邀請挑戰跳樓機，則表示要「睇睇啲球員，要打打氣」；其後港隊再遊玩機動遊戲「雷霆節拍」，李靜遊玩完畢後笑言「好驚」，其表示「腳步有啲浮」、「個膽生唔到毛喇，太老」，其後有市民亂入引用李靜金句問：「可唔可以企中間影張相」。

部份機動遊戲即將退役 謝影雪：都有唔少回憶

羽毛球運動員謝影雪亦表示，奧運現場沒有觀眾，回港後見到很多市民打氣，感激市民支持；又提到自己及拍檔鄧俊文雖然都有畏高，但聽聞剋服恐懼有助突破心理關口，所以亦希望可捉鄧俊文一同玩跳樓機；另外，園區中部分機動遊戲即將退役，謝影雪表示會把握於退役前遊玩，「都有唔少回憶」；而出名喜歡小動物的她亦表示想探望園區內的小熊貓。

「重生方案」招標最快年尾舉行

海洋公園副主席龐建貽表示，有幸邀請港隊運動員參與同樂日，又提副園區的發展方向將加入體育元素，又以之前的遠足徑及瑜伽為例，表示體育及保育都是未來的發展方向之一；龐建貽亦提到近期正着手展開的「重生方案」，邀請有興趣的人士提交申請，大約會於今年年尾至明年初進行招標。

▼2020東京奧運香港獎牌得主 ▼