嚴重單車意外升一倍　7成為「一車自炒」　交通安全巴士出動教育

不少人喜愛以單車代步或作消遣娛樂，疫情亦使更多人踩單車做運動，但交通總部發現，今年與單車相關的交通意外數目較去年上升42%，致命及嚴重受傷個案中更升超逾一倍，當中超過8成沒有佩戴頭盔。

交通總部推出交通安全巴士，藉電子互動遊戲和線上問答平台，提升市民對道路安全及規則的認識與警覺。



交通安全巴士內設有電子互動小遊戲，有小朋友進內試玩，有職員從旁協助。（高諾恆攝）

交通總部道路安全課總督察陳嘉揚指，今年首兩季錄得1655宗有關單車的交通意外，較去年同期上升42%。其中291宗為致命或嚴重受傷個案，較去年大幅上升109%，當中84%使用者沒有佩戴頭盔，有4人更是頭部嚴重受傷；另有逾7成個案為「一車自炒」。

交通總部於一至七月，進行3762次執法行動，嚴厲打擊違反交通規例的使用者，數量較去年上升102%。又進行一連四日，代號為「朝陽」的執法行動，打擊單車及電動可移動工具，一共拘捕20人，發出1254張傳票，以及24次口頭警告。

有職員向騎單車人士，派發傳單及紙扇，又鼓勵他們到交通安全巴士內參加電子互動小遊戲。（高諾恆攝）

交通安全巴士設互動遊戲 預先計劃路線 量力而為

陳嘉揚表示，單車相關的交通意外大幅上升，情況值得關注，指交通總部將於今明兩日（ 21至22日）安排交通安全巴士，到多單車的地段，教育市民有關道路安全及規則的知識。交通安全巴士內設有電子互動小遊戲，市民另可掃描二維碼，進入線上問答平台「熊sir考考你 交通安全」，邊玩邊學。

陳嘉揚提醒，市民應預先計劃路線，了解路段是否有潛在危險，因為「一車自炒」個案中，再有7成為在平直路上發生意外，研究亦無發現明確黑點位置，因此市民要量力而為並佩戴保護裝備，在任何路段都要時刻留意路面情況，及遵守交通規則。