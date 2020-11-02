今年首9個月單車意外奪14命　警方公布屯門至大埔段10大單車黑點

秋風送爽，加上新冠疫情，不少人在假日會到新界踏單車。警方新界北交通部昨日（1日）舉行新界北單車徑交通安全日，聯同單車運動員黃金寶一同向踏單車市民宣傳安全資訊，包括介紹交通標誌及提醒市民注意單車交通黑點；警方又特別提醒市民新貫通的屯門至馬鞍山單車徑，相比大圍至大尾篤單車徑，有較多馬路路段與行人路，較易發生意外，提醒踏單車人士應下車推車經過，減低出現意外風險。

↓↓十大單車黑點（屯門至大埔段）↓↓

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根據警方資料所指，今年1月至9月，1,789宗單車相關交通意外當中，有14宗事主更傷重不治，較去增加10宗死亡個案。有見及此，新界北交通部昨日（1日）舉行新界北單車徑交通安全日，聯同單車運動員黃金寶於元朗攸壆路單車徑往錦繡花園大道位置，向踩單車市民介紹單車安全事項，並示範安全駕駛要點。

黃金寳：屯門至馬鞍山單車徑多馬路及行人路

黃金寳向踏單車的市民介紹十個單車交通黑點，當中包括較受大眾歡迎的大尾篤水壩斜路、汀角路近大埔東消防局路段、元洲他里近元洲仔公園路段與南生圍路。他強調踩單車市民必須遵守道路交通條例，當中包括單排靠左行駛、嚴格遵守交通標誌與燈號，以及單車徑路段完結後，於行人路與馬路上必須落車，將單車推至下一段單車徑。而跟據道路交通條例，市民違反交通守則，最高可罰款＄5000及入獄3個月。

黃金寳指出，踩單車應採取暢遊而非競技心態，在行人路或馬路上踩單車，除自己外，也會對其他道路使用者構成危險；他提醒單車路段結束後應先停車落車，觀察周遭的環境，再安全地推單車；亦建議「單車人士應盡量低估少少自己能力」，出發前更應先做好功課。

他以屯門至馬鞍山單車徑與大圍至大尾篤單車徑作為比較，指大圍至大尾篤單車徑當中有吐露港路段相連，甚少馬路及行人路等需要停車或落車地段，故較適合初學者；但屯門至馬鞍山單車徑當中，則涉及較多馬路路段與行人路，甚至需進入鄉村範圍，如行人因貪一時方便而沒有落車推車，則較易發生意外。

市民陳小姐指，單車路段結束後都會落車推車，因為始終是行人路，以免發生危險，「為安全着想」。