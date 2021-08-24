殘疾泳手憾無緣戰殘奧　退役屈居劏房：如果有支援　可以堅持夢想

運動員揮灑汗水，登上頒獎台的光輝一刻，背後是數以十年計的刻苦訓練血汗。而對於天生有缺陷的人，更重要的是透過運動打破障礙闖出一片天。

「我將泳池同池水當係我的朋友。」自小被診斷患輕度智障的曾佩儀（Gigi），為前港隊殘疾泳手，曾出戰遠東及南太平洋殘疾人運動會。「水」猶如賦予她第二人生，改變孤僻個性之餘，亦令牽引走上歧途的她重回正軌。

當年因經濟壓力被迫放棄游泳，遺憾於運動員生涯未能代表港隊出戰殘奧，退役後亦只能居於100呎的劏房。回望過去，她只有微小願望：「（政府）退役之前與之後都無支援…如果嗰時有小小生活資助已經好開心。」



Gigi看著當年出戰遠東及南太平洋殘疾人運動會的照片，指向後排戴帽的自己。（黃舒慧攝）

曾佩儀（Gigi）每當提起游泳總是一臉興奮，回憶比賽點滴更是手舞足蹈，「未試過踏上跳台之前，會讀出來自香港、自己名字，嗰一刻真係好開心。」

游泳改變孤僻個性

她自小被診斷患有輕度智障，導致小時候個性甚為孤僻，「我不會與同學玩，會躲到牆邊不發聲。」當時是「水」將她打破世界的障壁，「我將泳池同池水當係我朋友。」學習游泳後，她的個性變得活潑，學會與人溝通之餘，亦令她發掘長處，「可以用運動表達自己專長。」

她曾經三度代表香港出戰國際賽事，包括於1999年在泰國舉辦的遠東及南太平洋殘疾人運動會。事隔多年，Gigi看著當時的照片仍然記憶猶新，分享當年參賽項目為自由泳，「同何詩蓓一樣，如果當時唔退役，應該有機會參加殘奧。」

當年因經濟壓力未能出戰殘奧，成為Gigi的遺憾。（黃舒慧攝）

經濟壓力被迫退役 當時僅獲資助購泳衣

殘奧夢未完，皆因當年承受家庭經濟壓力，需要全職工作，被迫放棄學業及游泳。她憶述由於幾乎每日需要參與訓練，更要兼顧學業，無暇抽空工作；加上當時作為殘疾港隊成員，只會獲資助購買泳衣等裝備，對於需要領取綜援的一家而言，難以維持生計。

憶起點滴，倘當時政府願意向他們提供資助，或可以堅持夢想，「政府都無幫過我…退役之前與之後都無支援。」

1999年在泰國舉辦的遠東及南太平洋殘疾人運動會，後排左三的為Gigi。（受訪者提供圖片）

退役之前與之後都無支援。如果有資助，可能堅持到夢想。 前殘疾港隊泳手

退役後求職難 曾誤交損友

她現居於元朗區的唐樓，拾級而上，鐵閘後是分間出來的劏房。她於約兩年前遷離與家人同居的單位，獨自租住約100呎的劏房單位，月租約6000元，她說帶來一定經濟壓力。

退役後曾任職飲食業，亦有求職醫院工作，惟屢次碰壁。一工難求，更誤交損友，幸得社工協助下報讀拯溺課程，「佢問我最鍾意做咩，我話游水。」

「水」再次令她的人生重回正軌，最後更成功任職救生員，「嗰時收到電話，我諗係咪發緊夢，我開心到係街打左自己幾巴。」對於Gigi而言，覓得穩定工作固然重要，更甚的是能夠重回泳池，「見到人游水，覺得好似我在游水。」

小時候透過游泳重新肯定自我，長大後亦透過泳池令人生重回正軌。（黃舒慧攝）