盂蘭節｜移英後如何燒衣？禮儀師：馬路旁不可燒　西方靈體未必信

今日（21日）是農曆七月十四盂蘭節，香港傳統要到街上燒衣紙予遊魂野鬼，但今年大批港人移民，在外地又能否保留習俗？在當地任禮儀師的移英港人Edith表示，普通的衣紙、鐵桶等用具在英國的中式超市等有販賣，惟英國城市地方不多，在馬路旁燒衣不被允許，但知悉有華人會在家中後花園化寶予先人。她相信，隨愈多不同宗教的港人移民到英國，或會有更大需求。

有本港的紙紮店老闆亦表示，每年均有出口紙紮品到外國的中式雜貨鋪，但佔生意的百分比不多，亦未見今年需求有增加。



今年有紙紮舖新推出英鎊造型冥鈔。（梁煥敏攝）

Edith移英後繼續擔任禮儀師，亦有選用中式殯葬的顧客。她表示，普通衣紙、化寶桶、拜地主及拜四角套裝等，在英國的中式超市都會買到，有老一輩的華人會選在後花園化寶，在不影響其他人的形式進行。惟她指，盂蘭節主要是燒給遊魂野鬼，需要在馬路旁進行，就未必能夠做到，或會有人干擾。

若有人因有遇上靈體的經歷，想燒衣予當地野鬼，Edith引述當地的師傅，指始終英國應較少華人鬼魂，而西方靈體亦未必相信衣紙，會有「燒咗比邊個?」的想法。她表示，中式拜祭在英國有市場，因除港人外，越南等地的華人亦有需求，「有啲人過到去冇做可能係唔識搵，多數爸爸媽媽係華僑有拜開神，或者住耐咗識搵先會做」，相信大批港人移英，有各式各樣宗教的港人流入，會有更大需求。

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本港紙紮鋪俊城行老闆杜先生亦說，向來有做出口生意，會送拜祭物品到外國的中式雜貨鋪售賣，但指出口生意佔其百分比不多，今年出口與往年比較出口量亦差不多，「燒開就會燒」，生意大致平均。問到人在外國有時差，選擇燒衣紙的時間會否需計算時差，杜老闆說，鬼門於農曆七月大開不只一日，時差不用計得這麼準確。

俊城行亦有做代燒衣紙，杜老闆說，代燒是為不方便在家中燒，或沒有時間的港人提供的服務，暫未聽到有移居外地的港人找他代燒。