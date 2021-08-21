殘奧下周二揭幕　退役運動員提醒要保持冷靜　望港隊勇奪佳績

「東京2020殘疾人奧運會」將於8月24日（星期二）揭幕，一眾港隊精英早已整裝待發，勢要為香港爭取佳績。有線電視表示，除直擊殘奧開幕及閉幕禮外，將每日挑選有港隊運動員參與的項目，直播不少於5小時賽事及播放今日精彩片段，直擊最新比賽情況。

前輪椅劍擊代表及殘奧運金牌得主張偉良表示，期望香港運動員全力作賽 ，互相支援一同克服困難，打好每一場比賽 。



「東京2020殘疾人奧運會」將於8月24日（星期二）揭幕。（梁鵬威攝）

前輪椅劍擊代表及殘奧運金牌得主張偉良，期望香港運動員全力作賽 ，互相支援一同克服困難，打好每一場比賽 。他最看好輪椅劍擊運動員余翠怡，希望她能發揮所長。他亦提醒運動員每個動作只要稍有疑惑，就有機會失分，「做個動作一定要做足，唔好做做下就縮。」張續指，比賽現場也可能會出現很多意料之外的事，如器材損壞導致失分、裁判錯判等，都會大大影響運動員當時的心情，所以更要保持冷靜。

前輪椅劍擊代表及殘奧運金牌得主張偉良期望香港運動員全力作賽 ，互相支援克服困難。（梁鵬威攝）

前港隊殘奧田徑代表及金牌得主曹萍表示，因疫情關係，港隊成員有一年沒有參加世界公開比賽，對其他對手的實力一知半解。她勉勵運動員更應冷靜處理每一次比賽，對於本港電視台首次直播殘奧賽事，她表示很高興，熱烈的群眾氣氛下，相信運動員的臨場發揮會更好。